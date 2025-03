Prefeitura revitaliza áreas públicas em todas as regiões

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos continua a revitalização e a manutenção dos equipamentos públicos em várias regiões da cidade. Durante o mês de fevereiro, os reparos e pinturas foram realizados em playgrounds, academias ao ar livre, quadras, grade de proteção, escadas e outros espaços.

Os trabalhos contam com uma equipe exclusiva da Prefeitura, dedicada a manter a cidade organizada, limpa e ainda mais bonita para as famílias joseenses.

Os playgrounds nos bairros: Jardim Anhembi, Campo dos Alemães, Residencial 31 de Março, Jardim Nova República, Vista Verde e alguns na região central receberam nova pintura.

As passarelas de Santana e do bairro Urbanova também foram revitalizadas, além de base de concreto em via e escadaria, no Jardim Satélite e no bairro Chácara dos Eucaliptos.

Academias ao ar livre localizadas no Jardim Pararangaba, Putim, Recanto do Vale, Chácaras São José, Santana (Parque da Cidade), Novo Horizonte e Vila Sinhá também receberam pintura e melhorias.

Para quem gosta de jogar bola, não faltam opções, as quadras do Jardim Colonial, Jardim Pararangaba, Vila Adriana, Morada do Sol e Novo Horizonte receberam pintura nova.

Entre as atividades realizadas pelas equipes de manutenção da Prefeitura estão a recuperação de praças, parques, jardins e áreas de lazer, bem como a substituição ou reparo em equipamentos.

Importante reforçar que o munícipe pode ajudar a conservar os espaços públicos não danificando os equipamentos e solicitando serviços ou fazendo denúncias pela Central 156 da Prefeitura.



