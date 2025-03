ONU Turismo inaugura Escritório Regional para as Américas, no Rio de Janeiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O novo escritório do Rio é o primeiro em todas as Américas. Foto: Divulgação/Ministério do Turismo

A ONU Turismo inaugurou nesta sexta-feira (07/03), o Escritório Regional para as Américas, no Rio de Janeiro. A cidade agora é o segundo centro regional da organização no mundo, após a Arábia Saudita. O novo escritório complementa a sede global em Madri e é o primeiro da América do Sul, fortalecendo a presença da entidade na região.

– Estamos prontos para colaborar com os países das Américas, compartilhando experiências, promovendo boas práticas e construindo um futuro onde o turismo seja um catalisador de desenvolvimento sustentável e integração regional -, afirmou Daniela Maia, secretária municipal de Turismo, durante o lançamento realizado na Casa França-Brasil, no Centro da cidade.

O evento contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além de diplomatas, parlamentares, representantes do setor turístico e autoridades da ONU Turismo.

– Por que o Brasil? Porque o Brasil é o mundo! -, destacou Zurab Pololikashvili, secretário-geral da ONU Turismo, sobre a escolha do Rio de Janeiro como sede para as Américas.

A secretária também enfatizou a união entre a Prefeitura do Rio, o Ministério do Turismo e a Fecomércio para viabilizar a instalação do escritório.

Durante a cerimônia, Zurab e o diretor do Escritório, Heitor Kadri, apresentaram o relatório “Investimento no setor de turismo da América Latina e do Caribe”, entregue aos presentes como parte das atividades inaugurais.