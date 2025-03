Novo fluxo para cirurgias vasculares tem garantido celeridade na realização de procedimentos

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) iniciou, há 30 dias, no Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, um novo fluxo para a realização de procedimentos de cirurgia vascular. A iniciativa tem garantido celeridade no atendimento prestado aos pacientes que aguardavam por essa assistência especializada.

Desde então, já foram 18 pacientes operados com a realização de procedimentos de pequeno e média complexidade dentro deste segmento. Entre as cirurgias realizadas estão desbridamento, amputação e fasciotomia, além da escleroterapia, procedimento minimamente invasivo no tratamento de doenças venosas. Os procedimentos são realizados todas as sextas-feiras.

Entre os pacientes está Antônio Luiz Passos, de 67 anos, que precisou realizar uma fasciotomia na região plantar. Ele deu entrada na rede, por meio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oceania, no dia 5 de março. No mesmo dia, o paciente foi internado no Hospital Padre Zé e, nesta sexta-feira (7), realizou o procedimento no final da manhã no Hospital Dia.

A irmã dele, Rosa Cristina, conta que a cirurgia foi necessária devido ao incidente ocorrido com um prego. “Ele é diabético e furou o pé no prego. Apesar de fazer todos os procedimentos, tomar vacina, cuidar da ferida, ela foi evoluindo e o pé inchando bastante. Então levamos ele à Upa Oceania, lá fomos encaminhados para o Hospital Padre Zé e já estamos aqui fazendo o procedimento. Ficamos muito felizes e até surpresos com a rapidez de realizar tudo. Estamos muito satisfeitos também com a assistência que estamos recebendo, o cuidado de toda a equipe tem sido muito importante também”, conta a acompanhante.

Novo fluxo – Desde o começo do mês de fevereiro, o Hospital Dia passou a integrar o fluxo assistencial para pacientes vasculares, se tornando uma opção para a realização de procedimentos que se encaixem no segmento de cirurgia vascular de pequeno e médio porte e procedimentos minimamente invasivos. Anteriormente, os pacientes do SUS que precisavam desse tipo de assistência ficavam internos no Hospital Padre Zé aguardando em torno de 20 dias para a realização das cirurgias, que eram feitas no apenas no Hospital São Vicente.

“Há exatamente um mês dissemos que o novo fluxo iria melhorar a assistência aos pacientes vasculares, diminuindo o tempo de espera. Não foi preciso um tempo muito grande para comprovarmos o quanto tem sido essencial o Hospital Dia nessa assistência. Dentro de 30 dias, o tempo de espera mudou de 20 dias para dois dias e isso é fundamental para a nossa rede e mostra, mais uma vez, a importância desse equipamento de saúde que é o Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, que veio para transformar a saúde de João Pessoa e tem cumprido com seu papel de forma excepcional”, destaca o secretário de saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Todos os pacientes operados voltam ainda nesta sexta-feira para o Hospital Padre Zé para a recuperação e devem receber alta médica, caso não haja intercorrências, no sábado (8). Após a alta, os pacientes ficarão sendo acompanhados em nível ambulatorial no serviço do Pé Diabético da SMS.

Assistência prestada – O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso presta assistência intermediaria, atuando entre o atendimento ambulatorial e a internação, realizando procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos.

Na unidade são realizadas consultas especializadas de cardiologia, coloproctologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, hepatologia, reumatologia e urologia, além de atendimento clínico e com cirurgião. O hospital conta também com um Centro de Infusão de Imunobiológicos; um bloco cirúrgico, onde são realizadas pequenas e médias cirurgias; e um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), para realizar eletrocardiografia, endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia.

Para ser atendido, o usuário deve procurar primeiramente sua unidade de saúde da família (USF) de referência para receber o encaminhamento, que deverá ser agendado via Central de Regulação. Para os exames de endoscopia e colonoscopia, o paciente pode realizar a marcação direto pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, estando munido de uma requisição médica.

O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso funciona das 7h às 19h e está localizado em prédio anexo à Policlínica Municipal de Jaguaribe, localizado na Rua Alberto de Brito, n°413.