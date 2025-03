Nova Iguaçu terá ações pelo Dia Internacional da Mulher neste sábado (8)

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Nova Iguaçu irá promover eventos de bem-estar, cuidados e conexão com a natureza neste sábado (8). Na Praça Rui Barbosa, as mulheres poderão aproveitar para cuidar da saúde com os serviços que serão oferecidos pelas Secretarias Municipais da Mulher (Semuni) e Saúde (Semus). Já aquelas que forem visitar o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI) terão a oportunidade de se conectar com a natureza e aproveitar uma série de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semam) com o evento “A natureza é delas”.

Na Praça Rui Barbosa serão oferecidos serviços de saúde, das 9h às 14h pelo ônibus da Saúde da Mulher. Entre eles estão: vacinação, testagem rápida para ISTs, aferição de pressão arterial, glicemia, consultas odontológicas, médicas e orientações sobre planejamento reprodutivo. Haverá médico no local que fará indicações para exames. O mamógrafo móvel do Governo do Estado também estará no local oferecendo mamografias para mulheres acima dos 40 anos e ultrassonografias transvaginal, pélvica, de mama e tireóide que serão feitas na hora.

Quem for curtir o sábado no Parque Natural Municipal poderá aproveitar, das 8h às 12h, para participar da atividade “A natureza é delas”. O evento inclui a prática de yoga, roda de conversas, trilhas guiadas (mirante Iguaçu e Pau Pereira), além de orientações de educação ambiental. O objetivo é conectar as mulheres com a natureza, por meio de atividades de bem-estar físico e emocional. A ação também conta com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR).

No local haverá um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para quem desejar fazer uma doação. Os itens serão destinados às famílias que convivem na zona de amortecimento, uma área no entorno da unidade de conservação no PNMNI.