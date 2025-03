No NBB, São José Basketball enfrenta Corinthians

Lucas Lemes





O Farma Conde São José Basketball encara o Corinthians fora de casa nesta sexta-feira (7), às 20h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, em duelo válido pelo returno do NBB Caixa.

A equipe joseense ocupa a décima primeira colocação do torneio, com 48.1% de aproveitamento. Na última partida, o São José Basketball foi superado pelo Botafogo, no segundo final, por 71 a 68, em duelo realizado no Rio de Janeiro.

O Corinthians aparece logo atrás na tabela de classificação, na décima segunda posição, com os mesmos 48.1% de aproveitamento.

No último confronto entre as equipes, o São José venceu por 83 a 78. | Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ

O técnico Régis Marrelli, do Farma Conde São José Basketball, pontuou a força do adversário e enfatizou a necessidade de sua equipe elevar a regularidade no nível de jogo que tem apresentado nas últimas partidas.

“Esse será um jogo muito difícil. O Corinthians não estava bem na competição, mas subiu muito de produção no segundo turno e vão jogar em casa. Sem dúvidas é um time muito forte e nós precisamos jogar o nosso melhor basquete. Estamos muito irregulares, fizemos um bom jogo contra o Bauru e depois jogamos abaixo do que podemos contra o Botafogo. Estamos com dificuldades para fechar as partidas, precisamos melhorar nesse aspecto se quisermos buscar a vitória”, apontou Marrelli.

No primeiro turno, o Farma Conde São José Basketball venceu o confronto diante do Corinthians por 83 a 78, em jogo realizado na Farma Conde Arena, no início do mês de dezembro de 2024.



