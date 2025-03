New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (09/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies hoje, HOJE (09) as 20 hs tem como mandante do jogo é oo Pelicans O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

Análise do Jogo: New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

No dia 9 de março de 2025, às 20h (horário de Brasília), o Smoothie King Center em New Orleans será palco de um confronto emocionante entre os New Orleans Pelicans e os Memphis Grizzlies. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam posições favoráveis nas classificações da NBA.

Classificação e Desempenho Recente

New Orleans Pelicans (17-46): A equipe enfrenta desafios nesta temporada, acumulando mais derrotas do que vitórias. Nos últimos cinco jogos, registraram quatro derrotas, evidenciando a necessidade de ajustes táticos e melhorias no desempenho coletivo.

Memphis Grizzlies (39-24): Com um desempenho sólido, os Grizzlies ocupam a segunda posição na Conferência Oeste. Nas últimas cinco partidas, conquistaram quatro vitórias, destacando-se como uma das equipes mais consistentes da temporada.

Confrontos Diretos Recentes

Nas últimas dez partidas entre as duas equipes, os Pelicans venceram três vezes, enquanto os Grizzlies saíram vitoriosos em sete ocasiões. Essa tendência recente favorece Memphis, mas cada jogo é único e pode apresentar surpresas.

Palpites e Expectativas

Com base no desempenho atual e na classificação, os Memphis Grizzlies são considerados favoritos para vencer a partida. As odds indicam uma probabilidade de 72% de vitória para os Grizzlies, enquanto os Pelicans têm 34%. No entanto, os Pelicans jogarão em casa e podem surpreender com uma performance renovada.

Formações Prováveis

As escalações iniciais podem ser influenciadas por lesões e decisões estratégicas dos treinadores. Recomenda-se verificar as fontes oficiais da NBA ou dos times antes do jogo para obter as informações mais atualizadas.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo NBA League Pass, permitindo que fãs ao redor do mundo acompanhem o jogo ao vivo. Verifique a disponibilidade do serviço em sua região.

Últimas Notícias

Nikola Jokić Faz História: O pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokić, registrou um triplo-duplo histórico com 31 pontos, 21 rebotes e 22 assistências na vitória contra o Phoenix Suns, tornando-se o primeiro jogador na história da NBA a alcançar pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências em um único jogo. citeturn0news25

Cleveland Cavaliers Sofrem Primeira Derrota: Os Boston Celtics derrotaram os Cleveland Cavaliers por 120 a 117, encerrando uma sequência de 15 vitórias consecutivas dos Cavs no início da temporada. Jayson Tatum brilhou com 33 pontos e 12 rebotes. citeturn0search0

Conclusão

O jogo entre Pelicans e Grizzlies promete ser um espetáculo de basquete, com Memphis buscando consolidar sua posição na tabela e New Orleans tentando reverter sua trajetória negativa. Independentemente do resultado, a partida contribuirá para a dinâmica da temporada e proporcionará momentos memoráveis aos fãs.