Hospital Geral e do Câncer promove ‘manhã de beleza’ para pacientes da oncologia

O Hospital Geral e do Câncer, da Prefeitura de João Pessoa, promoveu nesta sexta-feira (7) uma manhã especial com atividades de embelezamento para as pacientes e acompanhantes mulheres da oncologia. A atividade é alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

De acordo com Ana Carolina Accioly, diretora multiprofissional da unidade, o objetivo da ação foi proporcionar um momento de bem-estar às pacientes e acompanhantes, integrando a equipe multidisciplinar do hospital. “Com essa atividade, a gente consegue oferecer acolhimento às pacientes oncológicas e promover um trabalho conjunto com a própria equipe”, afirmou.

Durante a atividade, as pacientes tiveram acesso a serviços como escova, maquiagem, manicure e pedicure, além de lanche saudável. Também foram disponibilizados painéis numa parede para as pacientes, acompanhantes e colaboradoras expressarem seus sentimentos como mulheres.

A paciente Maria José Domingo se emocionou ao receber os cuidados oferecidos pela ação. “Gostei muito. Só tenho a agradecer e pedir que Deus abençoe todos que estão trabalhando hoje”, disse.

Quem também aprovou a ação foi a paciente Carmelita dos Santos. Ela aproveitou para fazer maquiagem e pintar as unhas das mãos e dos pés. “Aqui somos muito bem tratadas por todos e hoje está sendo ainda mais especial”, comentou.

A coordenadora do Serviço Social, Edna Gonzaga, ressaltou a importância da atividade para a autoestima das pacientes. “É uma ação linda, que ressalta a beleza que toda mulher tem. Qual mulher não gosta de se arrumar? Para elas é maravilhoso, e para nós, da equipe, também, porque fazemos como se fosse para um ente querido”, ressaltou.

A coordenadora de Nutrição, Vanessa Fabião, destacou a satisfação no trabalho exercido para os pacientes. “A gente fica feliz quando os pacientes elogiam a comida e tudo o que preparamos para eles, porque fazemos tudo com o coração e com o maior cuidado”.

Parceria – A ação foi realizada em parceria com o Instituto Poderosas em Ação, formado por pacientes oncológicas que desenvolvem atividades voluntárias em prol de outras pacientes oncológicas como dia de embelezamento, rodas de conversa, comemoração da última quimioterapia, entre outras.

“Nós buscamos esse contato mais próximo com essas mulheres e levamos carinho em amor, transformando o dia delas”, disse Leandra Dias, presidente do Instituto Poderosas em Ação.

Serviço – O Hospital Geral e do Câncer realiza cirurgias gerais como vesícula, hérnias e lipomas; cirurgias urológicas como vasectomia, postectomia, hidrocele e próstata; e cirurgias oncológicas, além de exames laboratoriais e de imagem.

Para ter acesso aos serviços ofertados pelo Hospital Geral e do Câncer, o cidadão deve procurar, primeiramente, sua unidade de saúde da família (USF) de referência, onde passará por atendimento com o médico clínico geral, que fará o encaminhamento para o especialista, via Central de Regulação do Município. As cirurgias do programa ‘João Pessoa Opera Mais’ também podem ser solicitadas por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.