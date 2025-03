Governo de MS e universidades lançam programa para fomentar a educação fiscal entre alunos da rede pública

O Governode Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MS), lançou nesta sexta-feira (7) o programa de formação de disseminadores da educação fiscal.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), busca capacitar professores da rede pública de ensino para atuar como multiplicadores do conhecimento sobre tributação, transparência fiscal e controle social dentro das escolas.

O projeto, intitulado Uma Nova História para a Educação Fiscal no MS, faz parte do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado (PROFISCO II-MS), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A ação prevê um investimento de mais de R$ 2 milhões para o desenvolvimento de materiais educativos, cursos de formação e implementação de metodologias interativas que tornem o ensino da educação fiscal mais acessível e atrativo para crianças e adolescentes.

Com a UFMS responsável pelo curso de aperfeiçoamento e capacitação de professores, a proposta é formar 300 docentes do ensino fundamental e médio, preparando-os para ensinar conceitos fundamentais sobre arrecadação, orçamento público e a importância da participação cidadã na fiscalização dos recursos públicos.

Durante a cerimônia de lançamento, o secretário-adjunto da Sefaz, Jean Mendonça, destacou o compromisso do governo estadual em fortalecer a cidadania fiscal por meio da educação.

“A educação fiscal não se limita ao ensino de tributos, mas tem um papel transformador na sociedade. É fundamental que os cidadãos compreendam como os impostos retornam em benefícios e como a fiscalização cidadã é essencial para a transparência da gestão pública”, afirmou o secretário-adjunto.

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, que coordena a capacitação docente, ressaltou a importância da colaboração entre as instituições para a construção de um programa sólido e eficaz. “A educação fiscal precisa estar presente na formação dos nossos jovens desde cedo. E esse projeto será fundamental para isso.”, pontuou.

Já a reitora do IFMS, Elaine Borges Monteiro Cassiano, destacou a importância das parcerias e o trabalho desenvolvido pelas instituições públicas.

“Agradeço ao Governo do Estado por reconhecer o valor das instituições públicas, que, gratuitas e de qualidade, contribuem de forma decisiva para o progresso social e econômico. Essa iniciativa é um marco significativo na modernização da gestão fiscal, tributária e financeira, reforçando a importância da conscientização sobre o papel dos tributos no desenvolvimento do estado e do país”, complementou.

Para facilitar o ensino da educação fiscal, o projeto conta com uma ampla gama de ferramentas pedagógicas inovadoras. Além das cartilhas didáticas – que serão traduzidas para línguas indígenas como Terena e Guarani – serão disponibilizados HQs, vídeos educativos, podcasts e webinars, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível.

O IFMS, por exemplo, está desenvolvendo jogos eletrônicos que ajudam os estudantes a compreenderem, de forma lúdica, como os tributos são arrecadados e aplicados. A UEMS, por sua vez, trabalha na criação de materiais audiovisuais que explicam conceitos complexos de forma simplificada.

O programa vai além da sala de aula, promovendo uma cultura de transparência e responsabilidade social. Com a formação de professores multiplicadores, o objetivo é alcançar não apenas os estudantes, mas também suas famílias e comunidades, fortalecendo o senso de participação na gestão pública.

Com a implementação estruturada em fases, até fevereiro de 2026, o projeto pretende avaliar continuamente seus impactos e aprimorar as metodologias empregadas. A adoção da modalidade de ensino a distância (EaD) permite que professores de todas as regiões do estado tenham acesso ao conteúdo e participem da formação de forma flexível e acessível.

