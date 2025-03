Goiás x Vila Nova – ASSISTIR COM IMAGENS Campeonato Goiano, HOJE (08/03), GOIANÃO 2025, PALPITES

O jogo entre Goiás x Vila Nova e acontece HOJE (09) às 18 hs. O mandante da partida é o Goiás busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Goiano de 2025. Role a tela e assista aqui mesmo no MRNews

Goiás x Vila Nova: Onde Assistir, Prováveis Escalações e Palpites para a Semifinal do Campeonato Goiano 2025

O Campeonato Goiano 2025 chega a um de seus momentos mais decisivos, e Goiás e Vila Nova entram em campo neste domingo (09), às 17h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, para disputar a primeira partida da semifinal. O confronto de volta está marcado para o próximo domingo (16), no OBA.

Ambas as equipes avançaram à semifinal após confrontos equilibrados. O Goiás eliminou o CRAC nos pênaltis, enquanto o Vila Nova garantiu sua vaga com uma vitória apertada sobre o Jataiense.

Onde Assistir Goiás x Vila Nova Ao Vivo

O clássico terá transmissão ao vivo pelo canal TV Anhanguera (afiliada da Globo) e pelo serviço de streaming DAZN.

Retrospecto do Confronto

Os rivais já se enfrentaram 77 vezes na história, com vantagem para o Goiás, que tem 35 vitórias contra 21 triunfos do Vila Nova e 21 empates. No último duelo entre os clubes, disputado na fase inicial do Campeonato Goiano 2025, o Vila Nova levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Como Chegam as Equipes

Goiás

O Esmeraldino vem de uma classificação suada diante do CRAC, conseguindo avançar apenas após disputa de pênaltis. A equipe, que tem a vantagem de decidir em casa, busca um bom resultado para ir ao OBA com maior tranquilidade.

Destaques: O meia Rafael Gava e o atacante Arthur Caíke são peças-chave no esquema do técnico.

Vila Nova

O Tigre também teve dificuldades para chegar à semifinal, mas conseguiu superar o Jataiense com um gol solitário na ida. O time aposta em um sistema defensivo sólido e no talento de Gabriel Poveda no ataque.

Destaques: O meia Diego Torres e o atacante Vinícius Paiva são os principais nomes do time.

Prováveis Escalações

Goiás

Goleiro: Tadeu

Tadeu Defesa: Lepo, Messias, Lucas Ribeiro (Luiz Felipe) e Lucas Lovat

Lepo, Messias, Lucas Ribeiro (Luiz Felipe) e Lucas Lovat Meio-campo: Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava

Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava Ataque: Vitinho (Esli Garcia), Arthur Caíke e Pedrinho

Vila Nova

Goleiro: Kozlinski

Kozlinski Defesa: Igor Inocêncio, Thiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Igor Formiga

Igor Inocêncio, Thiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Igor Formiga Meio-campo: João Vieira, Arilson, Igor Henrique, Diego Torres (Labandeira ou Gabriel Silva)

João Vieira, Arilson, Igor Henrique, Diego Torres (Labandeira ou Gabriel Silva) Ataque: Gabriel Poveda e Vinícius Paiva

Palpite para Goiás x Vila Nova

O duelo promete ser equilibrado, já que ambas as equipes chegam com campanhas semelhantes. O Goiás, por jogar em casa, pode tentar ser mais ofensivo, mas o Vila Nova já mostrou que sabe se defender bem e explorar os contra-ataques.

Palpite: Goiás 1×1 Vila Nova – Jogo truncado, com muita marcação e poucos espaços para os atacantes.

Fique ligado para mais informações sobre o Campeonato Goiano e as decisões do futebol brasileiro!