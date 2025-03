Fortaleza BC x Bauru Basket ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (08/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Fortaleza Basquete Cearense x Bauru Basket hoje, HOJE (11) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Fortaleza Basquete Cearense x Bauru Basket – Rodada 22 do NBB

Na próxima terça-feira, 11 de março de 2025, às 20h00, o Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o Bauru Basket pela 22ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, e terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo NBB Basquetpass.

Análise das Equipes

O Fortaleza Basquete Cearense chega embalado para o confronto, ocupando uma posição intermediária na tabela com 15 vitórias e 11 derrotas. A equipe vem de três triunfos nos últimos cinco jogos, o que mostra um bom momento na competição.

Já o Bauru Basket atravessa uma fase difícil, somando 8 vitórias e 19 derrotas. Apesar da irregularidade, a equipe busca reagir e conquistar um resultado positivo fora de casa.

Confrontos Diretos

Nos últimos 10 encontros entre Fortaleza e Bauru, o time cearense venceu quatro vezes, enquanto o Bauru levou a melhor em seis partidas. O equilíbrio no histórico sugere um jogo disputado.

Destaques Individuais

O armador Dontrell Brite, do Fortaleza, é o jogador a ser observado. No último jogo, ele anotou 34 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, sendo peça-chave para a equipe cearense.

Onde Assistir

TV: ESPN

ESPN Streaming: NBB Basquetpass

O duelo promete muita emoção, com o Fortaleza buscando se consolidar na parte de cima da tabela e o Bauru tentando sair da má fase. Não perca!

