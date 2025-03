Flamengo x Vasco, palpite da IA surpreende e revela quem passa para a final

Flamengo x Vasco: Escalação, Horário e Onde Assistir ao Jogo de Volta das Semifinais do Campeonato Carioca

O Flamengo entra em campo neste sábado, 8 de março de 2025, para o decisivo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, enfrentando o Vasco às 17h45 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida promete ser um grande clássico, com muito em jogo, já que o Flamengo venceu o primeiro confronto por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

O Jogo:

Com a vantagem no placar agregado, o Flamengo pode garantir sua vaga na final do Campeonato Carioca com um empate ou até mesmo uma derrota simples. A equipe rubro-negra chega confiante após a vitória no jogo de ida e com o título recente da Taça Guanabara, onde dominou a fase inicial do torneio com 23 pontos em 11 jogos.

O Vasco, por sua vez, terá que buscar uma vitória convincente para reverter a situação e avançar para a final. Após um início de campeonato irregular, o time cruzmaltino precisa de uma performance surpreendente para superar o favoritismo do Flamengo.

Escalação do Flamengo:

O Flamengo chega para essa partida com algumas baixas importantes. O zagueiro Danilo, que estava lesionado e perdeu o primeiro jogo, pode voltar ao time titular, mas sua presença ainda é incerta. Caso não se recupere, Léo Ortiz deverá assumir a vaga. No meio de campo, o técnico Filipe Luís ainda tem dúvida entre Gerson e Everton Araújo para completar o setor.

O time rubro-negro não contará com Alex Sandro e Juninho, que estão em transição para o gramado, além de Pedro, Viña, Michael e Cebolinha, todos lesionados.

Provável Escalação do Flamengo:

Goleiro: Rossi

Rossi Defensores: Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela

Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela Meio-campistas: Pulgar, Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta

Pulgar, Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta Atacantes: Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique

Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique Técnico: Filipe Luís

Onde Assistir:

O clássico será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta) e Sportv (TV fechada). Além disso, a partida também terá transmissão via Globoplay (streaming).

Momentos Recentes do Flamengo:

O Flamengo chega para esse jogo com uma sequência impressionante de 10 jogos sem perder, com 9 vitórias nesse período. A última derrota ocorreu no dia 19 de janeiro, quando o time entrou em campo com reservas e foi derrotado por 2 a 1 pelo Nova Iguaçu. Desde então, o time conquistou a Supercopa do Brasil, ao vencer o Botafogo por 3 a 1, e manteve um ótimo desempenho no Campeonato Carioca.

Últimos Jogos do Flamengo:

01/03: Vasco 0 x 1 Flamengo (Campeonato Carioca)

Vasco 0 x 1 Flamengo (Campeonato Carioca) 22/02: Flamengo 5 x 0 Maricá (Campeonato Carioca)

Flamengo 5 x 0 Maricá (Campeonato Carioca) 15/02: Flamengo 2 x 0 Vasco (Campeonato Carioca)

Flamengo 2 x 0 Vasco (Campeonato Carioca) 12/02: Flamengo 1 x 0 Botafogo (Campeonato Carioca)

Flamengo 1 x 0 Botafogo (Campeonato Carioca) 08/02: Fluminense 0 x 0 Flamengo (Campeonato Carioca)

Próximos Jogos do Flamengo:

08/03: Flamengo x Vasco – 17h45 (Campeonato Carioca)

Flamengo x Vasco – 17h45 (Campeonato Carioca) 29/03: Flamengo x Inter – horário a definir (Campeonato Brasileiro)

Flamengo x Inter – horário a definir (Campeonato Brasileiro) 05/04: Vitória x Flamengo – horário a definir (Campeonato Brasileiro)

Vitória x Flamengo – horário a definir (Campeonato Brasileiro) 12/04: Grêmio x Flamengo – horário a definir (Campeonato Brasileiro)

Grêmio x Flamengo – horário a definir (Campeonato Brasileiro) 16/04: Flamengo x Juventude – horário a definir (Campeonato Brasileiro)

Conclusão:

A expectativa para o jogo é alta, e o Flamengo, com sua grande vantagem e elenco qualificado, entra como favorito. No entanto, o Vasco terá que lutar até o fim para tentar reverter a situação e conquistar a vaga na final. O Maracanã será palco de mais um grande clássico carioca e promete muita emoção para os torcedores de ambos os times.

Tags: Campeonato Carioca, Fluminense, Nova Iguaçu, Taça Guanabara, onde assistir, Campeonato Carioca 2025, futebol carioca.