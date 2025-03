Por MRNews



A tradicional Festa de São Sebastião em Parelhas, cidade localizada na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, ocorreu entre os dias 10 e 20 de janeiro de 2025. Considerada uma das maiores celebrações religiosas e culturais do município, a festa reuniu aproximadamente 25 mil pessoas, superando as expectativas e consolidando-se como um marco para a cidade.

Programação Religiosa e Cultural

A programação religiosa contou com novenas e missas em honra ao padroeiro São Sebastião, realizadas na Igreja Matriz. Além das celebrações litúrgicas, eventos culturais como leilões, a tradicional cavalgada e apresentações musicais animaram os participantes. A cavalgada, realizada no dia 12 de janeiro, foi um dos momentos mais aguardados, reunindo vaqueiros e amantes da cultura nordestina em um desfile pelas principais ruas da cidade. citeturn0search5

Atrações Musicais

A festa contou com a presença de diversos artistas renomados da música nacional e regional. Entre as atrações destacadas estiveram:

10/01 (Sexta-feira): Vivi Doll e Cipó de Boi.

Vivi Doll e Cipó de Boi. 11/01 (Sábado): Altemar Martins e Só Nas Manhas.

Altemar Martins e Só Nas Manhas. 12/01 (Domingo): Isaias do Acordeon, Jarbas e Aninha, além da Cavalgada com Anderson Sanfoneiro, Arnaldinho Neto e Sirano e Sirino.

Isaias do Acordeon, Jarbas e Aninha, além da Cavalgada com Anderson Sanfoneiro, Arnaldinho Neto e Sirano e Sirino. 17/01 (Sexta-feira): Nonato Costa, Walkyria Santos e Manim Vaqueiro.

Nonato Costa, Walkyria Santos e Manim Vaqueiro. 19/01 (Domingo): Cheiro de Amor, Fofo Chicleteiro, Deto Edina e Solange Almeida.

Cheiro de Amor, Fofo Chicleteiro, Deto Edina e Solange Almeida. 20/01 (Segunda-feira): Encerramento com show religioso de Adriana Arydes. citeturn0search0

Impacto Econômico e Social

A festa gerou um impacto significativo na economia local, movimentando setores como hospedagem, alimentação e comércio. Hotéis e pousadas registraram alta taxa de ocupação, enquanto restaurantes e bares ampliaram seus horários de funcionamento para atender ao aumento no fluxo de visitantes. O evento também proporcionou momentos de lazer e integração social, reforçando a identidade cultural e a tradição do povo parelhense.

A realização da Festa de São Sebastião 2025 reafirma a importância de eventos que preservam a cultura e a religiosidade, além de contribuírem para o desenvolvimento econômico e social de Parelhas.

videoFesta de São Sebastião 2025 em Parelhasturn0search6

Fonte: Notícias do Seridó

https://correiodoserido.com.br