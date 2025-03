Emlur modifica coleta domiciliar do bairro de Cuiá a partir desta segunda-feira

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) modifica, a partir desta segunda-feira (10), o dia de coleta de resíduos sólidos domiciliares do bairro de Cuiá. O serviço era realizado às terças e quintas-feiras e aos sábados, no turno da manhã. Com a mudança, o recolhimento dos resíduos será feito às segundas, quartas e sextas-feiras, também durante o dia, iniciando às 7h.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a mudança foi feita para melhor atender a população. “Sempre que necessário, são feitas adequações no serviço de coleta de forma a realizar uma melhor prestação do serviço, que é essencial para a limpeza de nossa cidade. Para isto, contamos com a colaboração da população no descarte dos resíduos em horário próximo da passagem do caminhão compactador, evitando que as sacolas sejam rasgadas por animais ou que sejam arrastadas pela água das chuvas”, observa o gestor.

O serviço de coleta domiciliar é realizado nos turnos diurno e noturno, em dias alternados, na maioria dos bairros, e diário nas áreas de maior produção de resíduos. Os caminhões compactadores coletam resíduos cobrindo o itinerário de toda a cidade e os transportam para o Aterro Sanitário Metropolitano.

Nas áreas de difícil acesso, onde não há passagem para os caminhões compactadores, a coleta é feita por meio de triciclos de carga. Atualmente, 91 comunidades de João Pessoa são beneficiadas pelo serviço. No ano passado, a Emlur coletou 295,09 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares, o que corresponde a um crescimento de 4,74% em relação ao ano anterior.

Como solicitar – A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.