Cruz Azul x Monterrey ASSISTIR AO VIVO HOJE (08/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Cruz Azul x Monterrey é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (08) às 22:05 hs (horário de Brasília). A partida tem CA como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Cruz Azul x Monterrey: Atualização sobre Lesões e Suspensões Antes do Confronto com Monterrey na Jornada 11 do Clausura 2025

Cruz Azul se prepara para um importante confronto contra Monterrey na jornada 11 do Clausura 2025, marcado para sábado, 8 de março, no Estádio Olímpico Universitário. O time enfrenta algumas dificuldades em relação ao elenco, principalmente após um jogo exigente contra o Seattle Sounders pela Concachampions.

Embora não haja jogadores suspensos, o meio-campista Mateo Levy é a única baixa confirmada, devido a uma cirurgia realizada em dezembro. Além disso, o defensor Willer Ditta, que se recupera de uma doença, ainda é uma dúvida para o jogo.

Outro ponto de atenção é o risco de suspensão de jogadores importantes como Giorgos Giakoumakis, Gonzalo Piovi, Erik Lira e Jesús “Chiquete” Orozco, todos com quatro cartões amarelos. Caso recebam mais um cartão, ficarão de fora da próxima rodada.

O confronto contra o Monterrey é crucial para a busca do Cruz Azul por uma posição de destaque na tabela, e o time deverá correr riscos em busca de pontos importantes.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

