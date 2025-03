Conselho de Juventude toma posse nesta quinta

Lucas Lemes





Aconteceu na tarde desta quinta-feira (6) a posse dos novos membros do Conselho Municipal da Juventude, o Comjuv, para o biênio de 2025 a 2027.

A posse dos 29 conselheiros foi realizada no auditório do 7º andar da Prefeitura de São José dos Campos e contou com a presença de autoridades, além de pessoas engajadas com a causa.

Gilda Serpa, da Assessoria de Políticas Públicas para Mulheres, destacou a importância da renovação do Conselho.

“Para o desenvolvimento da política pública é muito importante que os jovens sejam ouvidos. O Conselho Municipal de Juventude abre este espaço para a conexão com o poder público, de exercer a cidadania. A renovação permite que mais jovens, com novas histórias e novas ideias possam contribuir para a construção deste trabalho grandioso”, afirmou.

O Conselho

Criado pela lei nº 9.112 de 22 de abril de 2014, o Conselho Municipal de Juventude é composto por oito membros eleitos pela comunidade, nove indicados pelo Poder Executivo e 12 da sociedade civil organizada.

O Comjuv é um órgão permanente e consultivo que tem como finalidade o estabelecimento, acompanhamento e análise da política municipal da juventude no município.

Com recorde de votos registrados em 2025, os 8 membros eleitos pela comunidade, foram:

João Lucas Cândido da Silva Quirino

Vitor Hugo de Oliveira Sampaio Silva

Ana Clara do Nascimento Andrade

Paulo Mota

Alyson Fernando Camargo Santana da Silva

Mateus Nascimento Leite

Thiago Henrique Dias Serpa de Oliveira

Gabriel Augusto Diniz

Além de Matheus Arruda, eleito Representante de Entidades e Organizações com Ações de Protagonismo Juvenil.

Empossados, os membros do Conselho Municipal de Juventude darão início as reuniões, realizadas mensalmente no Centro da Juventude, região sul da cidade.



