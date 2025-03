Comlurb mobiliza 2.200 garis, em 42 eventos, para o último fim de semana do Carnaval 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Para o Desfile das Campeãs serão 873 garis, com apoio de 55 veículos. Foto: Comlurb/Divulgação

A Comlurb preparou uma operação especial de limpeza para o último fim de semana do Carnaval 2025, com um total de 2.200 garis. Serão 42 eventos de carnaval, com destaque para o Desfile das Escolas Campeãs e o Bloco da Anitta, neste sábado (08/03), e o Monobloco, no domingo (09/03). O carnaval da Intendente Magalhães também terá suas últimas apresentações no fim de semana. As equipes da Comlurb estarão presentes em todos os pontos em que houver folia, realizando os serviços de varrição mecanizada das ruas antes, durante e após os eventos, com coleta e remoção dos resíduos. Em todos os locais, vai ser feita a limpeza hidráulica com água de reuso. Para garantir a higienização dos ambientes, a Companhia conta com sabão e essência de eucalipto, aplicada após a lavagem e nos pulverizadores, especialmente nas áreas de banheiros químicos, proporcionando um ambiente mais agradável para os foliões.

O planejamento especial de limpeza para os dois megablocos que saem no Centro conta com 160 garis por dia. Os desfiles na Intendente Magalhães também terão 160 garis por dia. A operação em todos os blocos e na Intendente contam com apoio de 33 pipas d´água e 17 vans de lavagem hidráulica, oito jateadeiras, três varredeiras de médio porte, dez varredeiras de grande porte, 34 caminhões compactadores, 16 caminhões satélites e três carrinhos elétricos. A Companhia está disponibilizando contêineres em todos os pontos de festa, para facilitar o descarte correto do lixo por parte dos foliões.

Para o Desfile das Campeãs serão destacados 873 garis, que vão trabalhar com apoio de 55 veículos e equipamentos. Serão distribuídos em toda a área interna da Passarela do Samba 1.000 contêineres de 240 litros. O serviço de limpeza será finalizado com a lavagem com água de reuso, com um toque final com essência de lavanda. O lado externo e o entorno contarão com 190 garis no sábado, que vão realizar os serviços de varrição, remoção e coleta de resíduos com apoio de um caminhão compactador, um satélite e uma pipa d’água para lavagem pós-evento.

A Comlurb também realiza a limpeza dos dois postos médicos instalados nas áreas de desfile dos megablocos, no Centro, e dos quatro postos médicos do Sambódromo. Cada posto de saúde conta com dois garis dedicados à limpeza.