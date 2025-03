Cine do Centro terá nova sessão na próxima quarta-feira

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Walquíria Teodoro

O projeto Cine do Centro realiza, na próxima quarta-feira (12), às 19h, mais uma sessão de filme francês no auditório do Museu Municipal. Em cartaz, o longa Making-of (BRA Cinema é uma Droga Pesada). A atração integra o Circuito Cultural Central, que visa incentivar a vida artística no centro de São José dos Campos.

O filme, que é legendado em português, tem classificação indicativa de 12 anos. Os interessados podem assistir sem a necessidade de reservar ingresso.

Making-of (BRA Cinema é uma Droga Pesada) é um longa-metragem do diretor francês Cédric Kahn que conta a história de Simon (Denis Podalydès) um experiente e renomado diretor que começa a rodar um filme sobre a luta dos trabalhadores para salvar a sua fábrica de ser realocada. Mas as coisas não saem conforme o planejado, sua produtora quer reescrever o final, a equipe entra em greve, sua vida pessoal está em ruínas e para completar, o ator principal é egocêntrico e desagradável. Nesta situação, Joseph, um jovem que deseja entrar na indústria do cinema, aceita dirigir o making of da produção. Ele acaba se empolgando em sua função e começa a registrar toda a confusão que acontece nos bastidores, mostrando que às vezes o making of pode ser melhor do que o próprio filme.

Curiosidade

Segundo o diretor, o filme é uma junção de três projetos cinematográficos, sendo eles: os trabalhadores em greve, o diretor que enfrenta suas próprias contradições e a filmagem do making of que mostra a realidade por trás deste meio, centrado nos trabalhadores e não no filme em si.

Sobre o projeto

O “Cine do Centro” prevê sessões de filmes franceses gratuitas toda segunda quarta-feira do mês, no Museu Municipal de São José dos Campos. Desenvolvido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em parceria com a Aliança Francesa Vale do Paraíba, o projeto tem curadoria de Patrick Houdin, diretor cultural das Alianças Francesas do Vale do Paraíba, mestre em relações interculturais pela Universidade Sorbonne em Paris, professor de língua francesa e tradutor.

Ficha técnica

Making-of – Cinema é uma Droga Pesada

Direção de Cédric Kahn

Com Denis Podalydès | Jonathan Cohen | Stefan Crepon | Souheila Yacoub | Emmanuelle Bercot

Ano: 2023

Duração: 118 minutos

Gênero: Ficção | Comédia | Drama

Faixa etária: 12 anos

Serviço

Museu Municipal

Praça Afonso Pena, 29 – Centro



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo