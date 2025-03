Boca Juniors x Central Córdoba ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (07/03)

Por MRNews



A partida entre Boca Juniors x Central Córdoba é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (07) às 21h17 hs. O mandante do jogo é Boca . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Boca Juniors x Central Córdoba: Tudo o que Você Precisa Saber Sobre o Jogo de Sexta-feira

Boca Juniors buscará consolidar sua recuperação no Torneio Apertura 2025 com uma vitória contra o Central Córdoba nesta sexta-feira, 7 de março, às 21h15 (horário da Argentina), no Estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. Após ser eliminado da Copa Libertadores, a equipe de Buenos Aires vem de uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Rosario Central, chegando a 17 pontos, a um ponto dos líderes.

Para este confronto, a formação de Boca pode contar com Edinson Cavani, embora Rodrigo Battaglia seja dúvida devido a uma lesão. Já o Central Córdoba, atual campeão da Copa Argentina, possui 14 pontos e está em busca de recuperação após dois jogos sem vitórias. Entre as prováveis escalações, destacam-se Agustín Marchesín e Miguel Merentiel para o Boca.

O jogo será transmitido ao vivo por diversas plataformas, incluindo a OneFootball.

Banfield x Argentinos Juniors: Prévia, Prognóstico e Onde Assistir (07/03/2025) A bola vai rolar nesta sexta-feira (07/03) para Banfield x Argentinos Juniors, confronto válido pela Abertura do Torneio Betano da Argentina. A partida acontece no Estádio Florencio Sola, com início marcado para as 19h (horário de Brasília). Confira a prévia do jogo, prognóstico e onde assistir ao vivo. Como chegam as equipes? Banfield O Banfield não vive seu melhor momento na temporada. Nos últimos cinco jogos, o time somou três derrotas e dois empates, evidenciando dificuldades ofensivas e defensivas. Na última rodada, ficou no empate sem gols contra o Independiente. Argentinos Juniors Já o Argentinos Juniors chega embalado para a partida. Nos últimos cinco confrontos, venceu três e empatou dois. Na rodada passada, superou o Instituto por 2 a 0, demonstrando força ofensiva e consistência defensiva. Retrospecto recente (H2H) Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Argentinos Juniors leva vantagem: Argentinos Juniors 1×0 Banfield – 11/11/2024

– 11/11/2024 Argentinos Juniors 4×2 Banfield – 10/02/2024

– 10/02/2024 Banfield 0x1 Argentinos Juniors – 15/09/2023

– 15/09/2023 Banfield 1×0 Argentinos Juniors – 02/07/2023

– 02/07/2023 Banfield 1×1 Argentinos Juniors – 25/07/2022 O Argentinos venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos, o que o coloca como favorito para este jogo. Possíveis escalações Banfield (Técnico: Julio César Falcioni) Provável XI:

Padilla; Coronel, Maciel, Romero, Lozano; Cabrera, Remedi, Álvarez; Bisanz, Milton Giménez, Chávez. Argentinos Juniors (Técnico: Pablo Guede) Provável XI:

Jiménez; Villalba, Ávalos, Torrén, Montiel; Moyano, Heredia, Angulo; Verón, Marín, Ávalos. Prognóstico e Palpite O Banfield enfrenta dificuldades e não vence há quatro partidas, enquanto o Argentinos Juniors vive um momento mais sólido. Considerando o retrospecto recente e o desempenho das equipes, o Argentinos Juniors aparece como favorito. 🔹 Palpite: Vitória do Argentinos Juniors (2-1). Odds das Casas de Apostas Betano: Banfield (3.70) | Empate (2.87) | Argentinos Juniors (2.32)

Banfield (3.70) | Empate (2.87) | Argentinos Juniors (2.32) Bet365: Banfield (3.50) | Empate (3.10) | Argentinos Juniors (2.25)

Banfield (3.50) | Empate (3.10) | Argentinos Juniors (2.25) EstrelaBet: Banfield (3.33) | Empate (2.90) | Argentinos Juniors (2.28) (Odds podem variar até o momento do jogo) Onde Assistir Banfield x Argentinos Juniors ao Vivo? A partida terá transmissão ao vivo no Canal ESPN e Star+. Fique ligado no Flashscore para acompanhar o livescore, estatísticas e melhores momentos do jogo!

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos