Atlético-MG x América-MG assistir ao vivo agora COM IMAGENS Campeonato Mineiro 2025 hoje (08/03)

A PARTIDA Atlético-MG x América-MG Acontece HOJE, Hoje (21/02) às 19 hs pelo Campeonato Mineiro 2025, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O mandante da partida é o Galo vbusca a vitória em seus domínios.

Por https://villanovamg.com.br

Atlético-MG x América-MG: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações – Final do Campeonato Mineiro 2025

O primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro 2025 promete ser emocionante, com o Atlético-MG enfrentando o América-MG neste sábado, 8 de março, às 16h30 (de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. As equipes buscam o título estadual, e a expectativa é alta para esse grande confronto. Confira todos os detalhes abaixo.

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, mas apenas para o estado de Minas Gerais. Para os telespectadores de fora do estado, a transmissão ficará a cargo do Sportv (TV fechada).

Ficha Técnica do Jogo:

Data e Horário: Sábado, 8 de março de 2025, às 16h30 (horário de Brasília)

Sábado, 8 de março de 2025, às 16h30 (horário de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais Onde Assistir: Globo (apenas no estado de Minas Gerais) e Sportv (TV fechada)

Atlético-MG em Alta: O Atlético-MG chega para a final em ótima fase, com 100% de aproveitamento em 2025, acumulando uma sequência de oito vitórias seguidas. A última conquista foi na Copa do Brasil, onde eliminou o Manaus. A principal dúvida para o confronto é a condição física de Hulk, que se recupera de uma lesão na coxa, e ainda não está confirmado para o jogo.

América-MG Guerreiro: O América-MG chega com moral, após uma classificação heroica nos pênaltis contra o Cruzeiro nas semifinais. Apesar disso, o Coelho teve um desempenho abaixo do esperado na Copa do Brasil, sendo eliminado na primeira fase. O time tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos e precisa melhorar sua performance para disputar de igual para igual contra o Galo.

Prováveis Escalações:

Atlético-MG (Técnico: Cuca):

Escalação: Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino; Alisson Santana, Gustavo Scarpa e Cuello; Rony.

América-MG (Técnico: William Batista):

Escalação: Matheus Mendes; Júlio César, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Fabinho, Cauan Barros, Felipe Amaral e Figueiredo; Jonathas e Fernando Elizari.

A final do Campeonato Mineiro promete ser uma verdadeira batalha, com o Atlético-MG buscando manter sua invencibilidade e o América-MG querendo surpreender e conquistar o título. Fique ligado na transmissão para acompanhar todos os lances dessa grande decisão.