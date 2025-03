ASSISTIR Valencia x Real Valladolid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (08/03)

A partida entre Valencia x Real Valladolid acontece HOJE (08), às 12h30 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios.

Preview da Partida: Valencia x Real Valladolid – La Liga, 8 de Março de 2025

Valencia e Real Valladolid se enfrentam no sábado, 8 de março de 2025, no Estádio de Mestalla, em um duelo crucial pela sobrevivência na La Liga. O Valencia, atualmente na 18ª posição com 24 pontos, busca uma vitória para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Valladolid ocupa a lanterna da competição, com apenas 16 pontos, e luta para evitar a queda.

Desempenho das Equipes

Valencia vem de um empate emocionante por 3-3 contra o Osasuna, mas a equipe ainda tem dificuldades em somar vitórias, com apenas cinco até agora na temporada. Jogando em casa, no entanto, têm mostrado um desempenho melhor, somando 18 pontos em 13 jogos. Já o Real Valladolid, após uma série de seis derrotas seguidas, conseguiu um empate 1-1 contra o Las Palmas, mas está com a pior defesa da competição, com 60 gols sofridos em 26 jogos.

Expectativas para o Jogo

Valencia, apesar das dificuldades, tem mostrado um desempenho melhor em casa e precisa desesperadamente dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Valladolid enfrenta sérios problemas defensivos e ofensivos e, embora ainda haja esperança, suas chances de sobreviver dependem de uma recuperação rápida.

Desfalques e Prováveis Escalações

Valencia não contará com Thierry Correia devido a uma lesão no joelho, mas Hugo Duro deve retornar ao time, possivelmente no banco de reservas. Já no Valladolid, Stanko Juric volta após suspensão, mas Andre Ferreira segue como dúvida. Marcos Andre pode perder a vaga para Juanmi Latasa, autor do gol no empate contra o Las Palmas.

Previsão de Escalações:

Valencia : Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Guerra, Barrenechea; Rioja, Jaime, Lopez; Sadiq.

: Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Guerra, Barrenechea; Rioja, Jaime, Lopez; Sadiq. Real Valladolid: Hein; Candela, Comert, J Sanchez, Aznou; Grillitsch, Juric; Tuhami, Amallah, Moro; Latasa.

Previsão do Jogo

Apesar das dificuldades enfrentadas por ambas as equipes, Valencia tem mais qualidade e uma vantagem significativa ao jogar em casa. Espera-se um jogo equilibrado, mas com os anfitriões conquistando uma vitória importante por 2-1, o que pode ser decisivo para a permanência na La Liga.

Onde Assistir:

A partida será transmitida no Brasil por meio de canais especializados em futebol europeu, como ESPN e plataformas de streaming que cobrem a La Liga.

