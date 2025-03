ASSISTIR Real Madrid x Rayo Vallecano AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (09/03)

Por MRNews



A partida entre Real Madrid x Rayo Vallecano acontece HOJE (09), às 14h15 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia do Jogo: Real Madrid x Rayo Vallecano – La Liga – 9 de Março de 2025

No próximo domingo, 9 de março de 2025, o Santiago Bernabéu será palco de um duelo crucial para o Real Madrid, que recebe o Rayo Vallecano pela 27ª rodada da La Liga. A partida, marcada para às 17h15 (horário de Brasília), é de extrema importância para os comandados de Carlo Ancelotti, que vêm de uma derrota por 2-1 contra o Real Betis. Esse revés deixou o time na terceira posição, três pontos atrás do líder Barcelona, e com a necessidade de retomar a senda das vitórias para continuar vivo na briga pelo título nacional.

A vitória de Los Blancos é ainda mais vital, considerando que, na próxima semana, enfrentam o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, além de estarem na disputa pela Copa do Rei, onde já têm vantagem de 1-0 contra a Real Sociedad nas semifinais. Portanto, uma vitória sobre o Rayo Vallecano é imprescindível para manter a moral alta e garantir que a equipe não se distancie ainda mais do topo da tabela.

Rayo Vallecano: Desafios e Expectativas

O Rayo Vallecano, por sua vez, chega a Madrid com a missão de buscar pontos importantes na sua luta por uma vaga na Europa. Atualmente em 7º lugar, a equipe comandada por Íñigo Pérez está a apenas dois pontos do 6º colocado Real Betis, o que mantém suas chances de classificação para competições europeias vivas. No entanto, a equipe enfrenta uma série de desfalques que podem dificultar suas pretensões. Raul de Tomas, Abdul Mumin, Randy Nteka, Isi Palazon, Sergio Camello, Unai Lopez e Jonathan Montiel estão fora de combate devido a lesões e suspensões. Essas ausências podem tornar ainda mais desafiadora a missão do Rayo de conseguir um bom resultado contra o gigante madrilenho.

Apesar disso, o Rayo tem mostrado boas atuações fora de casa nesta temporada. A equipe somou 17 pontos em 13 jogos como visitante, o que é um desempenho respeitável. No entanto, enfrentar o Real Madrid no Bernabéu nunca é uma tarefa fácil. A equipe de Ancelotti, por sua vez, tem sido imbatível em casa, conquistando 31 pontos em 12 jogos disputados no estádio. Isso coloca o Real Madrid como a segunda melhor equipe da competição em termos de rendimento como mandante, atrás apenas do Barcelona.

Escalações e Possíveis Mudanças

O Real Madrid poderá contar com o retorno de Jude Bellingham, que retorna de suspensão, o que representa um grande reforço para a equipe. No entanto, o time seguirá sem contar com jogadores importantes como Eder Militao, Dani Carvajal, Dani Ceballos e Jesus Vallejo, todos lesionados. A boa notícia para Ancelotti é que não houve novas lesões após o confronto da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O técnico poderá também fazer algumas mudanças no time titular, com a possível entrada de Luka Modric, Fran Garcia e até mesmo David Alaba, que pode substituir Antonio Rudiger na defesa.

Pelo lado do Rayo Vallecano, o treinador Íñigo Pérez terá que lidar com a falta de diversos jogadores importantes, incluindo o atacante Sergio Camello e o meio-campista Isi Palazon. No entanto, a equipe deve contar com o retorno de Sergi Guardiola e Aridane Hernandez ao time titular, enquanto outros atletas poderão ser chamados para substituir os ausentes.

Projeção da Partida

O histórico recente de confrontos entre as duas equipes aponta para uma partida difícil para o Real Madrid. Nos últimos três encontros, o Rayo Vallecano conseguiu segurar o time madrilenho, com dois empates, incluindo um 3-3 espetacular na temporada atual. No entanto, considerando os desfalques do Rayo e o fator casa a favor dos merengues, a expectativa é de uma vitória confortável para o Real Madrid.

Previsão de Placar: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano. Com o Bernabéu lotado e a necessidade de recuperação, o Real Madrid deve conseguir uma vitória sólida, apesar das dificuldades apresentadas pelo adversário.

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo para o Brasil em canais especializados, como ESPN e serviços de streaming que cobrem a La Liga.

Conclusão: Este é um jogo crucial para ambos os times, com o Real Madrid tentando se reerguer e o Rayo Vallecano buscando manter suas ambições europeias vivas. No entanto, a superioridade do Real Madrid, especialmente em casa, torna-os favoritos para sair vitoriosos neste confronto.

