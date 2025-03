ASSISTIR Getafe x Atlético de Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (09/03)

A partida entre Getafe x Atlético de Madrid acontece HOJE (09), às 10 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios.

Preview da Partida: Getafe x Atlético de Madrid – La Liga, 9 de Março de 2025

No domingo, 9 de março de 2025, o Getafe receberá o Atlético de Madrid no Coliseum Alfonso Pérez, em um confronto importante pela 27ª rodada da La Liga. O Atlético, segundo colocado, está buscando retornar às vitórias para continuar firme na luta pelo título, enquanto o Getafe, na 14ª posição, luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Situação Atual das Equipes

O Getafe teve um início de ano instável. Com sete vitórias, nove empates e dez derrotas, a equipe soma 30 pontos e está a seis pontos da zona de rebaixamento. Após uma sequência de seis jogos sem perder, com quatro vitórias, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas para Real Betis e Leganés. A principal dificuldade do Getafe tem sido o setor ofensivo, que marcou apenas 21 gols em 26 jogos. Contudo, a defesa tem se destacado, sendo uma das mais sólidas da competição, com apenas 21 gols sofridos.

Já o Atlético de Madrid ocupa a segunda posição, com 56 pontos, apenas um atrás do líder Barcelona. A equipe de Diego Simeone tem se mostrado consistente, mas ainda enfrenta desafios fora de casa. Após um empate frustrante contra o Celta de Vigo, o Atlético voltou a vencer suas duas últimas partidas, derrotando o Valencia por 3-0 e o Athletic Bilbao por 1-0.

Expectativas para o Jogo

Este jogo é crucial para o Atlético, que não pode se dar ao luxo de perder pontos na luta pelo título. A equipe já tem uma vaga garantida na Liga dos Campeões e agora visa seu 12º título de La Liga, um feito histórico. No entanto, o Getafe promete ser um adversário difícil, principalmente em sua casa, onde tem uma defesa sólida, embora seu ataque ainda precise melhorar para garantir a permanência na elite do futebol espanhol.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Getafe deve continuar sem Omar Alderete, que se recupera de lesão, enquanto Domingos Duarte retorna após suspensão. O atacante Borja Mayoral, com quatro gols na temporada, deve seguir no comando de ataque. No Atlético, o técnico Simeone não contará com César Azpilicueta e Koke, que são dúvidas para o jogo. A expectativa é que Nahuel Molina entre no lugar de Marcos Llorente na lateral-direita.

Previsão para o Jogo

O Getafe, apesar da boa defesa, enfrenta dificuldades ofensivas e, historicamente, tem sido superado pelo Atlético em casa. A expectativa é que o Atlético vença por 1-0, resultado que se repetiu no confronto anterior entre as duas equipes na atual temporada. A vitória seria crucial para o time de Simeone seguir na disputa pelo título de La Liga.

Onde Assistir:

A partida será transmitida para o Brasil por canais especializados, como ESPN e plataformas de streaming, que cobrem a La Liga.

