Assistir Corinthians x Grêmio ao vivo SuperCopa Feminina, HOJE (09/03), PALPITES e ESCALAÇÕES

A partida entre Corinthians x Grêmio pela SuperCopa Feminina 25, acontece HOJE (09/03), 16 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências da Corinthians, que é o mandante do jogo.

Corinthians x Grêmio: Confronto Decisivo pelas Quartas de Final da Supercopa Feminina

Neste domingo, 9 de março de 2025, o Corinthians enfrenta o Grêmio pelas quartas de final da Supercopa Feminina de Futebol. A partida acontece às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e promete ser um confronto de alto nível, com as duas equipes brigando por uma vaga na semifinal da competição. O duelo será disputado em jogo único, e quem sair vencedor enfrentará o vencedor do embate entre Bahia e Cruzeiro.

Preparação das Equipes

O Corinthians, atual campeão da competição, retornou aos treinos após dois dias de folga. No CT Joaquim Grava, as Brabas iniciaram os trabalhos com um media day e, em seguida, realizaram atividades físicas e um intenso treino tático de aproximadamente 60 minutos, comandado pelo técnico Lucas Piccinato. O time segue firme em sua preparação para o confronto decisivo.

Já o Grêmio chega para a disputa com a confiança de seu elenco e o apoio da sua torcida. O time gremista também está em fase de intensa preparação e buscará surpreender o Corinthians no duelo.

Onde Assistir

Para quem deseja acompanhar o jogo ao vivo, a partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Sportv, garantindo que o torcedor não perca nenhum detalhe dessa decisão importante da Supercopa Feminina.

Outros Confrontos da Supercopa Feminina

Além de Corinthians x Grêmio, outros grandes confrontos acontecem no mesmo dia. Flamengo e Real Brasília se enfrentam no Estádio Bezerrão, em Brasília, enquanto o Sport joga contra o São Paulo em Recife no dia 7 de março. Todos esses jogos são de grande importância para a definição das equipes que avançarão para as fases seguintes da Supercopa Feminina.

A Supercopa Feminina de Futebol

A Supercopa Feminina reúne algumas das melhores equipes do país e é uma vitrine para o futebol feminino brasileiro, proporcionando jogos emocionantes e disputados. As equipes buscam o título de uma das competições mais importantes do calendário nacional, e o Corinthians, com sua equipe estrelada, parte como favorito, mas o Grêmio promete dar trabalho.

Ficha Técnica:

Partida: Corinthians x Grêmio

Competição: Supercopa Feminina de Futebol 2025

Data e Hora: Domingo, 9 de março de 2025, às 16h

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Transmissão: TV Globo e Sportv

Prepare-se para um grande espetáculo do futebol feminino!

Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo nos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.