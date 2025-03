ASSISTIR Athletic Bilbao x Mallorca AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (09/03)

Por MRNews



A partida entre Athletic Bilbao x Mallorca acontece HOJE (09), às 10 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios.

veja também

Prévia do Jogo: Athletic Bilbao x Mallorca – La Liga – 9 de Março de 2025

No domingo, 9 de março de 2025, o Athletic Bilbao enfrentará o Mallorca no San Mamés Barria, em uma partida crucial pela 27ª rodada da La Liga. A equipe de Ernesto Valverde tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas, uma para o Atlético de Madrid (1-0) e outra para a Roma (2-1) na Liga Europa. Agora, os Leões buscam uma recuperação para consolidar sua posição no quarto lugar, atualmente com 48 pontos, quatro à frente do Villarreal, que tem um jogo a menos.

Athletic Bilbao: Em Busca da Reabilitação

A última semana foi difícil para o Athletic Bilbao, que viu uma sequência invicta na liga chegar ao fim diante do Atlético de Madrid. Agora, o time precisa reagir urgentemente para manter sua posição na zona de classificação para a Champions League. Apesar disso, a campanha tem sido sólida até aqui, e o time está apenas seis pontos atrás do Real Madrid, que ocupa a terceira posição. Em casa, o Athletic tem sido forte, com 28 pontos conquistados em 13 jogos, o que o coloca como a terceira melhor equipe da liga em termos de desempenho em casa.

Mallorca: Luta Pela Europa

O Mallorca, por sua vez, chega com uma campanha mista. Com 36 pontos, ocupa a oitava posição na tabela, a apenas dois pontos do sexto colocado Real Betis, com 26 jogos disputados. A equipe de Jagoba Arrasate tem se mostrado sólida defensivamente, mas enfrenta dificuldades no ataque, com apenas 25 gols marcados na competição. Sua defesa, no entanto, se destaca, sendo apenas sete gols mais vazada do que as defesas de gigantes como Real Madrid e Barcelona. O time vem de um empate em 1-1 contra o Alavés, estendendo sua sequência invicta na La Liga para quatro jogos, mas com apenas uma vitória nesse período.

Desfalques e Expectativas

O Athletic Bilbao terá alguns desfalques importantes para essa partida. Inigo Ruiz de Galarreta está suspenso, enquanto Dani Vivian se machucou durante o jogo contra a Roma. Isso pode forçar Valverde a fazer ao menos duas mudanças na equipe titular, com Aitor Paredes e Benat Prados podendo entrar na defesa e no meio-campo, respectivamente. Já no ataque, Alex Berenguer e Oihan Sancet devem ser considerados como possíveis titulares.

Para o Mallorca, o lateral Johan Mojica volta após suspensão, mas o atacante Robert Navarro é dúvida devido a uma lesão muscular. Caso Navarro não se recupere a tempo, Samu Costa deve ser escalado em seu lugar, com Dani Rodríguez também na disputa por uma vaga no meio-campo. Takuma Asano, autor de um gol importante contra o Alavés, deverá manter seu lugar no time titular.

Projeção da Partida

Nos últimos cinco encontros entre as duas equipes, quatro terminaram empatados, incluindo um 0-0 nesta temporada. No entanto, na última temporada, o Athletic Bilbao venceu o Mallorca por 4-0 em casa. Apesar dos desfalques, o time basco é favorito, especialmente pela força em casa, mas o Mallorca não será um adversário fácil.

Previsão de Placar: Athletic Bilbao 1-0 Mallorca. Espera-se um jogo equilibrado, mas o time da casa deve conseguir os três pontos em um confronto apertado.

Onde Assistir: A partida será transmitida para o Brasil por canais especializados, como ESPN e plataformas de streaming que cobrem a La Liga.

Com este confronto, o Athletic Bilbao busca se reabilitar após a sequência negativa, enquanto o Mallorca espera continuar sua boa temporada e garantir um lugar nas competições europeias da próxima temporada.

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites