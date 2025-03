ASSISTIR AO VIVO Treze x Botafogo-PB Paraibano de 2025, HOJE (08/03), PALPITES

O jogo entre Treze x Botafogo-PB acontece HOJE (02/02) às 16 hs. O mandante da partida é o 13 que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Paraibano de 2025.

Treze x Botafogo-PB: Semifinal do Campeonato Paraibano Tem Transmissão da Rádio Clube FM

Neste sábado (8), o Campeonato Paraibano 2025 chega a um dos seus momentos mais aguardados: a semifinal entre Treze e Botafogo-PB. As equipes se enfrentam no estádio Amigão, em Campina Grande, às 16h30 (de Brasília), em um duelo que promete muita emoção. A partida terá narração da Rádio Clube FM João Pessoa, com a voz de Lima Souto e os comentários de Professor União, levando todos os detalhes do confronto para os torcedores.

Como Chegam as Equipes?

O Botafogo-PB chega para a semifinal com a moral em alta. A equipe do Belo está em uma sequência invicta de quatro jogos e conta com a confiança gerada pela classificação à segunda fase da Copa do Brasil. O time deve entrar em campo com força máxima, buscando garantir a vantagem no primeiro jogo da decisão.

Já o Treze, mandante da partida, também vive um bom momento. Desde a derrota para o Campinense em 25 de janeiro, a equipe do Galo da Borborema não perdeu mais, acumulando cinco vitórias e dois empates nas sete partidas disputadas desde então. O time de Campina Grande busca aproveitar o fator casa para se impor e conquistar um bom resultado em sua jornada rumo à final.

Expectativas para o Confronto:

Este é um clássico que promete muito, com duas equipes em boa fase, e a semifinal do Paraibano será decisiva para os planos de ambos os clubes. O Botafogo-PB entra em campo com a confiança da invencibilidade recente, enquanto o Treze tem a motivação de não ter perdido nas últimas sete partidas.

A transmissão ao vivo pela Rádio Clube FM João Pessoa oferece aos torcedores uma excelente oportunidade de acompanhar todos os lances, análises e emoções do confronto, diretamente de Campina Grande. Não perca!

Ficha Técnica:

Jogo: Treze x Botafogo-PB

Treze x Botafogo-PB Competição: Semifinal Campeonato Paraibano 2025

Semifinal Campeonato Paraibano 2025 Data e Hora: Sábado, 8 de março de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Sábado, 8 de março de 2025, às 16h30 (de Brasília) Local: Estádio Amigão, Campina Grande

Estádio Amigão, Campina Grande Transmissão: Rádio Clube FM João Pessoa (Narração de Lima Souto e comentários de Professor União)

Aguarde o apito inicial e viva a emoção dessa semifinal!

Onde Assistir Ao Vivo?

A transmissão do clássico Botauto será gratuita através de canais regionais, como as TVs Cabo Branco e Paraíba. O jogo também pode ser acompanhado pelo ge Paraíba e o Jornal da Paraíba, além de outras plataformas de mídia, garantindo uma ampla cobertura para os torcedores.