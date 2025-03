ASSISTIR AO VIVO ASA x CRB COM IMAGENS ALAGOANO 2025 HOJE (08/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida ASA x CRB acontece HOJE (08) às 16 hs. O mandante da partida é o Asa que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato ALAGOANO de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

ASA x CRB: Arbitragem Alagoana para o Primeiro Jogo da Final do Estadual

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) anunciou nesta quinta-feira (6) a escala de árbitros para o aguardado primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano 2025, que será realizado neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca. A partida coloca frente a frente duas das maiores equipes do estado: o ASA e o CRB, em busca do título estadual.

Arbitragem do Jogo:

O árbitro responsável pelo apito será Rafael Carlos Salgueiro Lima, de 42 anos, considerado o melhor árbitro do Campeonato Alagoano de 2024. Natural de Alagoas, Salgueiro Lima tem uma longa trajetória na arbitragem e foi escolhido para comandar a final do estadual. Ele será auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e Maria de Fátima Mendonça, ambos da CBF.

A partida também contará com a presença do árbitro de vídeo (VAR), que estará sob a responsabilidade de Márcio dos Santos Oliveira, com Esdras Mariano de Lima como assistente. O uso do VAR é uma continuidade da tecnologia implementada nas semifinais, visando garantir decisões mais precisas durante o jogo.

Quem é Rafael Carlos Salgueiro Lima?

Rafael Carlos Salgueiro Lima é um experiente árbitro, com 17 anos de carreira na arbitragem, tendo iniciado sua trajetória em 2008. Além de ser o melhor árbitro do Campeonato Alagoano de 2024, Salgueiro Lima já apitou diversas partidas de destaque no cenário estadual e nacional, incluindo jogos importantes da Copa do Nordeste. Sua experiência e competência são reconhecidas, e ele vem sendo uma referência na arbitragem alagoana.

Expectativa para o Jogo:

A final do Campeonato Alagoano promete ser um grande espetáculo. O ASA busca quebrar um jejum de 14 anos sem conquistar o título estadual, enquanto o CRB, um dos maiores clubes do estado, chega com o objetivo de consolidar sua força no futebol alagoano.

A TV Pajuçara/RECORD transmite o jogo com exclusividade para os telespectadores alagoanos, trazendo todos os detalhes da decisão. Com o apoio de uma arbitragem de alto nível, a final promete ser marcada por emoção e grandes disputas em campo.

Não perca o primeiro jogo da decisão entre ASA e CRB, neste sábado (8), às 16h, no Coaracy da Mata!

Outra maneira de ficar por dentro dos jogos é através dos portais GE e MRNews, que trazem a cobertura em tempo real. Ambos oferecem atualizações minuto a minuto, escalações, lances importantes e análises completas sobre os duelos do torneio.