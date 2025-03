Ação Casa Limpa fortalece o combate à dengue

Paula Paz





Secretaria de Saúde

A luta contra a dengue precisa ser constante e, com a realização da Operação Casa Limpa pela Prefeitura de São José dos Campos, a eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti se torna mais eficiente.

Neste sábado (8), as regiões sudeste e leste da cidade – incluindo bairros como Jardim da Granja, Jardim Souto, Parque Santa Rita, Chácara São José, Jardim Uirá, Parque Martim Cererê, Vila São Benedito, Residencial Cambuí, Jardim Macaranã, Jardim Olímpia, Jardim Brasília, Vila Tesouro, Vila Ester, Chácaras dos Eucaliptos e Vista Linda – receberam a ação.

Maria Aparecida Rodrigues, moradora do Jardim Olímpia, elogiou o trabalho realizado pelos agentes. “Essa iniciativa da Prefeitura é excelente. Além de retirar os materiais, ela também educa a população com o exemplo. Aqui em casa cuido muito bem das minhas plantinhas para não acumular água”, afirmou.

Ações de prevenção e controle

Até o momento, foram realizadas oito edições da operação em 2025, abrangendo as regiões leste, norte, sul e sudeste da cidade, com a retirada de mais de 6 toneladas de materiais de casas de moradores conscientes que ajudaram separando os itens a serem descartados.

Em 2024, São José dos Campos registrou mais de 98 mil casos de dengue. A contribuição de todos no combate ao Aedes aegypti é essencial para evitar uma nova epidemia.

Caso identifique qualquer possível criadouro do mosquito, basta entrar em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).

Diariamente, diversas ações de prevenção e controle contra a dengue são executadas em todas as regiões da cidade. A programação de nebulização costal, controle de criadouros e fumacê podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura.

Além disso, os agentes de combate às endemias promovem um trabalho educativo e orientam a população a tomar atitudes para evitar os riscos dessas doenças.

Os dias mais quentes e chuvosos do verão favorecem a proliferação das larvas do mosquito, por isso é crucial que a população redobre os cuidados dentro de suas residências. Evite usar pratinhos de plantas, acumular lixo ou entulho, e garanta que os reservatórios e caixas-d’água estejam bem fechados. Confira também outras dicas para evitar os focos do mosquito.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde