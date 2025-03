Wolverhampton x Everton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (08/03)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Wolverhampton x Everton acontece hoje, HOJE (08) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Wolves ue tentará a vitória em seu território.

Análise de Jogo: Wolverhampton x Everton – Previsão, Notícias e Escalações

No próximo sábado, 8 de março de 2025, o Wolverhampton Wanderers recebe o Everton no Molineux Stadium, em um confronto crucial para ambos os times na Premier League. O Everton, sob o comando de David Moyes, busca estender sua sequência invicta para oito jogos, enquanto o Wolves luta para escapar da zona de rebaixamento, após uma temporada instável.

Forma Recente

O Wolverhampton, após uma derrota amarga para o Fulham por 2 a 1 na última rodada, ocupa a 17ª posição na tabela, com apenas cinco pontos de vantagem sobre os times na zona de rebaixamento. Além disso, a eliminação dolorosa da FA Cup para o Bournemouth, nas penalidades, deixou o time de Vitor Pereira sem outro objetivo além de evitar a queda para a segunda divisão.

Por outro lado, o Everton vem de uma sólida campanha sob Moyes, com sete jogos invictos na Premier League. Apesar de um revés por 4 a 0 contra o Manchester United, o time de Liverpool demonstrou boa resistência, principalmente fora de casa, onde concedeu apenas um gol ou nenhum em 10 das últimas 11 partidas da Premier League.

Confronto Direto

No último encontro entre as duas equipes, em dezembro de 2024, o Everton goleou o Wolverhampton por 4 a 0 em Goodison Park. Agora, a equipe visitante espera repetir o feito e conquistar a sua segunda vitória consecutiva sobre o Wolves na Premier League, após o primeiro “dobro” conquistado na temporada de 2020-2021, interrompida pela pandemia.

Notícias dos Times

Wolves: O time de Vitor Pereira enfrentará o Everton sem a presença de seu principal atacante, Matheus Cunha, que cumpre uma suspensão de três jogos após um incidente de conduta imprópria na FA Cup. Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes também são dúvidas devido a lesões, enquanto outros jogadores, como Sasa Kalajdzic e Yerson Mosquera, permanecem fora devido a problemas de lesão.

Everton: O técnico David Moyes contará com o retorno de Abdoulaye Doucoure, que ficou ausente por motivos familiares, mas deve voltar à equipe titular. O Everton também aguarda o retorno de Armando Broja e Dominic Calvert-Lewin, que estão se recuperando de lesões. Já Iliman Ndiaye, Seamus Coleman, Dwight McNeil e Orel Mangala continuam fora.

Prováveis Escalações

Wolves:

Sa; Doherty, Bueno, Toti; Semedo, Gomes, Andre, Ait-Nouri; Sarabia, Munetsi; Larsen

Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Alcaraz, Doucoure, Harrison; Beto

Previsão do Jogo

A forma defensiva do Everton tem sido sólida, especialmente em jogos fora de casa, o que coloca os anfitriões em uma posição desvantajosa, já que o Wolverhampton tem mostrado dificuldades em responder a adversidades, principalmente quando sai atrás no placar. Sem Matheus Cunha, um dos principais artilheiros do time, o ataque do Wolves perde poder ofensivo.

Previsão do placar: Wolverhampton Wanderers 0-1 Everton

Este jogo promete ser difícil para o Wolverhampton, que enfrentará uma defesa compacta do Everton e terá dificuldades para quebrá-la sem seus principais jogadores em boa forma. A vitória para o Everton parece ser a aposta mais segura.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

