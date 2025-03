Ubatuba sedia campeonato nacional de Surfe após 10 anos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba volta a ser palco de uma etapa do campeonato nacional de surfe após uma década de espera. A Praia de Itamambuca será o cenário das competições.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer se reuniu com a prefeita Flavia Pascoal apresentou as condições da cidade sediar uma etapa da competição nacional. Encaminhou um documento apresentando garantias ao presidente da Confederação Brasileira de Surf, Flávio Padaratz.

Na última quinta-feira, dia 06, a Associação Ubatuba de Surf (AUS) divulgou o calendário oficial da modalidade na cidade. A confirmação veio após tratativas com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e a Federação de Surf do Estado de São Paulo (SPSurf). Além da AUS, a Secretaria de Esportes de Ubatuba também esteve diretamente envolvida nas negociações para trazer o evento.

Segundo o secretário de esportes, Saulo de Souza, destacou “a confirmação do evento nacional permite que programação municipal de competições de surfe seja organizada com antecedência e fica alinhada com calendário estadual e nacional”.

O calendário de 2025 prevê duas importantes competições nacionais em julho, a Taça Brasil e o Dream Tour, ambas realizadas na Praia de Itamambuca.

Para a prefeita Flavia Pascoal, esses eventos representam uma oportunidade única para Ubatuba. “Esse tipo de parceria e o investimento financeiro são garantias de retorno tanto na área econômica quanto no desenvolvimento esportivo e educacional da cidade”, afirmou a prefeita.

As competições de surfe em Ubatuba começam em abril, no dia 26, com provas dos circuitos municipais e estaduais. Para a categoria de base, o Circuito Filipe Toledo Kids terá início em agosto, com quatro etapas programadas ao longo da temporada.

Confira a agenda do surfe em Ubatuba.