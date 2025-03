TV Brasil transmite Liga de Basquete Feminino neste fim de semana

Posted on

Fluminense x Bangu: onde assistir, horário e escalações para a última rodada do Carioca 2025 Fluminense e Bangu se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo e do Premiere, além de cobertura […]