Tigres x Querétaro ASSISTIR AO VIVO HOJE (07/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Tigres x Querétaro é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (07) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Tigres como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Tigres x Querétaro: Prognóstico e Prováveis Escalações para a Jornada 11 da Liga MX

A Jornada 11 da Liga MX traz um duelo interessante entre Tigres e Querétaro, marcado para esta sexta-feira (07/03), às 19h (horário do México), no Estádio Universitário. O jogo será especial, pois marcará a estreia de Guido Pizarro como técnico dos Felinos após a saída de Veljko Paunovic.

Onde assistir Tigres x Querétaro ao vivo?

📺 Transmissão no México:

✅ Canal 7 (TV aberta)

Como chegam as equipes?

Tigres

Apesar da mudança no comando técnico, Tigres vive um bom momento na Liga MX. Na última rodada, venceu o Necaxa por 2 a 1, consolidando-se na terceira posição do Clausura 2025 com 19 pontos. A equipe também empatou 1 a 1 contra o Cincinnati, pela Concachampions.

🟢 Destaques: Nahuel Guzmán, Bruno Brunetta e Nico Ibáñez.

Querétaro

Os Gallos Blancos não fazem uma campanha brilhante e estão apenas na 14ª posição, com 10 pontos. No entanto, a equipe buscará surpreender fora de casa para tentar subir na tabela.

🟢 Destaques: Preciado e Lértora.

Prováveis escalações

Tigres

Nahuel Guzmán; Angulo, Pereira, Aquino e Garza; Parra, Carioca e Brunetta; Antuna, Flores e Nico Ibáñez.

Querétaro

Hernández; Russo, Canale, Venegas e Valencia; Lértora, Bogarín e Colman; Rodríguez, Preciado e Cisneros.

Prognóstico para Tigres x Querétaro

Com um elenco mais qualificado e jogando em casa, Tigres é amplo favorito para vencer. Querétaro terá dificuldades para segurar o ataque felino, e a tendência é um jogo controlado pelos donos da casa.

🔮 Palpite: Tigres 2×0 Querétaro

Fique ligado para acompanhar tudo sobre esse grande duelo da Jornada 11 da Liga MX!





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.