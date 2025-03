Sorocaba cresce mais de 30% nas exportações de fevereiro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior – Agência de Notícias

Com o valor apresentado em fevereiro, Sorocaba sobe três posições e passa a ocupar o 5º lugar em todo o Estado de São Paulo

Após uma sequência de indicadores positivos na economia sorocabana, no ano passado, a balança comercial mais uma vez teve destaque no último mês. Em fevereiro de 2025 houve aumento de 30,87% nas exportações da cidade, em relação ao mesmo período de 2024. Foram US$ 225 milhões em fevereiro de 2025, ante US$ 172 milhões em fevereiro do ano anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Com o valor apresentado agora, Sorocaba sobe três posições e passa a ocupar o 5º lugar em exportação, em todo o estado de São Paulo, ficando à frente de outros municípios paulistas de porte semelhante ou maior, como Piracicaba (US$ 186,9 milhões), São José dos Campos (US$ 154 milhões), Campinas (US$ 115,3 milhões), Jundiaí (US$ 64,7milhões), São Caetano do Sul (US$ 56,4 milhões), entre outros.

“Sorocaba vive uma constante evolução na balança comercial, prova disso é ser hoje o 5º colocado entre os que mais exportam em todo o nosso estado. Isso é fruto de todas as parcerias público-privadas e das políticas públicas aplicadas pelo município”, destaca o prefeito Rodrigo Manga.

Dentre os produtos mais exportados por Sorocaba, em fevereiro, estão: automóveis de passageiros (US$ 113,3 milhões); partes e acessórios dos veículos automóveis (US$ 24,9 milhões), além de máquinas e aparelhos para colheita (US$ 9,8 milhões). No mesmo período, os principais destinos das exportações foram: Argentina (US$ 136,5 milhões), Colômbia (US$ 22,8 milhões) e Estados Unidos (US$ 10,2 milhões).

O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana, ressalta a importância de aquecer ainda a economia local. “Resultados positivos, como esse, atraem mais empresários para Sorocaba e região, gerando novos empregos e maior renda, além de otimizar a qualidade dos nossos produtos. Isso também se dá graças a toda a infraestrutura que o município possui e proporciona às empresas, bem como os programas de incentivo fiscal.”

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico conta, ainda, com profissionais técnicos que apresentam os diferenciais do programa de incentivos fiscais e de desburocratização aos investidores, que compreendem melhor uma série de medidas de apoio, como política especializada de assessoria integral, com acompanhamento das atividades empresariais até a pós-operação. Tudo isso gera mais garantia de segurança jurídica e administrativa ao município e às empresas que decidem operar aqui.