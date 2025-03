Solenidade celebra 364 anos da Câmara Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

O prefeito Rodrigo Manga participou, na manhã desta quinta-feira (6) do ato cívico em comemoração aos 364 anos de instalação da Câmara Municipal de Sorocaba (3 de março), na Praça Vereador Florindo Sanches, localizada no interior do prédio do legislativo, no Alto da Boa Vista.

Realizada por iniciativa do presidente da Câmara Municipal, vereador Luis Santos, a solenidade teve como intuito celebrar história e o compromisso contínuo da Câmara Municipal com a democracia e o desenvolvimento da cidade.

O ato contou com hasteamento da Bandeira do Brasil, do Estado de São Paulo e de Sorocaba, ao som do Hino da Bandeira executado pela Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior Sete (CPI-7), além de bolo, homenagens com entrega de votos de congratulações e exposição fotográfica dos presidentes da Câmara de Sorocaba.

“É uma alegria muito grande estar aqui neste momento ímpar, quando estamos trabalhando pelo protagonismo da nossa Casa de Leis. Agradeço de coração a todos vocês que se uniram neste sentimento tão especial, ex-presidentes e familiares”, destacou o presidente da Câmara Municipal, vereador Luis Santos.

“Sorocaba vive um momento extraordinário de crescimento. Há anos Sorocaba é uma cidade referência e só é assim porque sempre teve uma Câmara Municipal forte. Parabéns por essa justa homenagem a todos os ex-presidentes e que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que tanto nos orgulha”, afirmou o prefeito Rodrigo Manga.

“A Câmara tem muita história, feita pelos nossos ancestrais e os homens que aqui passaram. Hoje, você pastor Luís Santos e os demais vereadores estão construindo uma nova página da história política da Câmara Municipal de Sorocaba. Parabéns pelos 364 anos do nosso Legislativo”, declarou o ex-presidente da Câmara Municipal, Oswaldo Duarte, e idealizador do atual prédio, no Alto da Boa Vista.

Além do prefeito Rodrigo Manga, do presidente da Câmara e de todos os vereadores, o evento contou com a presença dos secretários municipais Luiz Henrique Galvão (Relações Institucionais e Metropolitanas), Lucas Pedrozo (Comunicação) e Luiz Antonio Zamuner (Cultura), dos ex-presidentes do legislativo, Claudio Sorocaba, Marinho Marte, Paulo Mendes, Oswaldo Duarte, Moacir Luís, João Donizeti, Fernando Dini e familiares de outros ex-presidentes, como Antonio Pinto, Claudio Gâmbaro, Gervário Phorfírio Nascimento, João de Andrade, Hélio Teixeira Callado, Santo Mantovani, Jorge Moysés Betti e Jorge Betti Filho. Também participaram do ato, o Ouvidor-Geral do Município, Evandro Bueno, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Davi Dutra, e o gestor da Santa Casa de Misericórdia, Padre Flávio Jorge Miguel Júnior.