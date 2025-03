SES implanta telediagnóstico de Dermatologia em Corguinho e capacita profissionais de saúde

Treinamento de médicos e enfermeiros locais é feito para o manuseio de equipamentos especializados e o envio de imagens para análise de especialistas

A equipe da SES (Secretaria de Estado de Saúde) iniciou a implantação do telediagnóstico em dermatologia em Corguinho, com o objetivo de capacitar médicos e enfermeiros locais. Nesta quinta-feira (6), teve início no município a orientação técnica e o treinamento prático dos profissionais, incluindo manuseio de dermatoscópios e a captura de imagens de lesões de pele, visando a detecção precoce de doenças como o câncer de pele.

A iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar o acesso a diagnósticos especializados, oferecendo resultados rápidos e precisos, com laudos disponibilizados em até 72 horas.

O treinamento abrange dois protocolos principais para o diagnóstico de lesões de pele. Quando há suspeita de câncer, os profissionais são orientados a capturar três tipos de imagens: uma panorâmica, uma imagem de dermatoscopia de contato e uma panorâmica com régua, que permite medir o tamanho da lesão.

Essas imagens são enviadas para a plataforma nacional de telediagnóstico de Santa Catarina, onde são analisadas por especialistas. Em até 72 horas, os médicos assistentes recebem o diagnóstico e a terapêutica para o tratamento da lesão.

Segundo a coordenadora do Telessaúde da SES, Rosângela Rodrigues Dobbro, “a ampliação do telediagnóstico representa um avanço significativo no acesso à saúde, especialmente para as comunidades mais afastadas. Com a telemedicina, conseguimos reduzir distâncias e oferecer diagnósticos mais rápidos e precisos, impactando diretamente na qualidade de vida da população”.

Ela ressalta que, no caso da dermatologia, a tecnologia é fundamental para a detecção precoce de doenças como o câncer de pele, permitindo um encaminhamento ágil para tratamento e aumentando as chances de sucesso. “Além disso, o Telessaúde MS fortalece a capacitação dos profissionais da Atenção Primária, proporcionando suporte técnico e educação continuada, o que melhora a resolutividade dos atendimentos em todo o estado”, finaliza.

A implantação do telediagnóstico em dermatologia em Corguinho é mais uma ação da SES para melhorar a qualidade do atendimento médico em regiões distantes, utilizando a tecnologia para proporcionar cuidados especializados de forma eficiente e ágil. Essa iniciativa integra o Plano de Ação para a Transformação Digital na Saúde em Mato Grosso do Sul, que busca modernizar os serviços, fortalecer a integração entre os municípios e garantir que a inovação chegue a toda a população, promovendo um SUS mais acessível, ágil e resolutivo.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação SES