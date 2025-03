São José é a 1ª cidade do país a ter ônibus 100% elétricos

Ana Lúcia Abranches





A licitação para a locação de 400 ônibus elétricos para o transporte público em São José dos Campos foi concluída com a garantia legal de R$ 20,3 milhões (seguro garantia) apresentada pela empresa Green Energy S.A. O contrato foi assinado na tarde desta sexta-feira (7).

A empresa terá cerca de seis meses para começar a entregar os primeiros veículos que começarão a circular pelas ruas da cidade, substituindo gradativamente a frota atual. A implantação do transporte público 100% elétrico, é um dos principais compromissos do plano de gestão de 2025 a 2028.

São José terá um sistema inovador, sendo a primeira cidade do país a ter frota totalmente elétrica, zero quilômetro, com menos emissão de poluentes, veículos modernos, com ar-condicionado, tecnologia embarcada, piso baixo e mais seguros para oferecer um serviço de qualidade à população. O sistema terá mais ônibus, mais horários, um transporte sustentável e integrado com bicicletas e vans do transporte alternativo.

Modelo

Serão 400 ônibus, 100% elétricos (divididos em três modelos), com ar-condicionado e outras comodidades, como carregador USB. A contratada fará ainda a manutenção preventiva dos veículos. A Urbam será responsável pela gestão do contrato de locação.

A licitação feita pela Urbam é somente para os veículos. A operação e o sistema de carregamento serão definidos pela Prefeitura de São José dos Campos em outro edital.



