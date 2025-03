River Plate x Atlético Tucumán ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (09/03)

A partida entre River Plate x Atlético Tucumán é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (09) às 19h15 hs. O mandante do jogo é River . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

River Plate x Atlético Tucumán Gallardo Enfrenta a Atlético Tucumán com Modificações no Elenco

O River Plate se prepara para um confronto crucial contra o Atlético Tucumán neste domingo, no Estádio Monumental, pela nona rodada do Torneio Apertura 2025. Após a derrota na final da Supercopa Internacional, Marcelo Gallardo enfrentará várias mudanças em sua equipe titular devido a lesões e suspensões. Entre os desfalques, estão Lucas Martínez Quarta, que sofreu uma lesão no músculo da coxa, e Enzo Pérez, suspenso após ser expulso contra o Estudiantes.

A defesa de Gallardo contará com Paulo Díaz no lugar de Martínez Quarta. No meio-campo, Kranevitter e Meza devem começar, enquanto Pity Martínez, apesar de um desempenho abaixo do esperado no último jogo, tem boas chances de ser titular. Na frente, a lesão de Sebastián Driussi abre espaço para Facundo Colidio, que deve retornar à titularidade ao lado de Miguel Borja. Além disso, o técnico perde Matías Rojas, que está fora devido a uma lesão muscular.

A possível formação do River Plate para o jogo inclui: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña ou Milton Casco, Matías Kranevitter, Maxi Meza, Pity Martínez, Franco Mastantuono, Facundo Colidio e Miguel Borja. Gallardo terá a difícil tarefa de encontrar o equilíbrio e reverter a situação da equipe, que ainda busca se firmar na temporada.

Este confronto será um teste importante para o treinador, que já demonstrou otimismo em superar as dificuldades e recolocar o time nos trilhos. A torcida, por sua vez, espera uma reação após as últimas atuações abaixo da expectativa.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos