Prefeitura oferece treinamento de Defesa Pessoal para Mulheres

A Prefeitura de São José dos Campos abre nesta sexta-feira (7) as inscrições para 20 novas vagas do treinamento de Defesa Pessoal voltado para mulheres. Outras 23 inscrições, que já aguardam por uma vaga, também serão chamadas. As interessadas podem se inscrever pelo aplicativo Viva São José, na turma lilás, que acontece todo o primeiro e terceiro sábado do mês das 7h às 8h, até o preenchimento das vagas.

Fortalecimento Feminino

Março é o mês dedicado às mulheres, marcado pelo Dia Internacional da Mulher (8), uma data para refletir sobre a força, a singularidade e o papel transformador de cada uma na sociedade.

Apesar da grande força emocional e criativa das mulheres, a força física nem sempre acompanha essa realidade. Por isso, conhecer técnicas de Defesa Pessoal pode ser decisivo em situações de violência, oferecendo recursos para proteção e reação.

Curso

O curso é administrado pela Patrulha Maria da Penha e realizado em parceria com o investigador da Polícia Civil, José Renato Rodrigues Júnior, que ministra as aulas de forma voluntária desde agosto de 2022. As aulas acontecem no primeiro e terceiro sábado de cada mês, no Parque da Cidade, na região norte.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, respeitar o horário e o limite de faltas. Após a inscrição, a participante recebe por e-mail as instruções.

Patrulha Maria da Penha

A Prefeitura mantém o programa Patrulha Maria da Penha, um serviço especializado da Guarda Civil Municipal (GCM) que acompanha mulheres com medidas protetivas, reforçando a segurança e prevenindo novas agressões.

As equipes realizam visitas regulares para fiscalizar o cumprimento das decisões judiciais e patrulham locais frequentados pelas vítimas inseridas no programa. Para garantir a privacidade das atendidas, as viaturas não possuem identificação específica, e a presença de guardas femininas proporciona um ambiente mais acolhedor e seguro. Além da proteção direta, a Patrulha Maria da Penha atua na conscientização da sociedade. Palestras são realizadas em escolas e empresas para informar homens e mulheres sobre os diferentes tipos de violência, os canais de denúncia e como identificar situações de agressão velada.

Proteção

Mulheres atendidas pelo programa acionam o botão de emergência.

Quem não faz parte do programa e estiver em perigo pode ligar para 153 (GCM) ou 190 (Polícia Militar).



