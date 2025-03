Prefeitura de Guaratinguetá e Secretaria de Obras realizam limpeza e manutenção em 53 praças da cidade.

Posted on

Os casos de problemas respiratórios aumentam com a chegada do período de baixas temperaturas, tempo seco e maior amplitude térmica. Doenças como gripe, Covid-19, rinite e sinusite podem ser confundidas por causa da similaridade de alguns dos sintomas. “As principais doenças que aumentam com o clima frio são as doenças respiratórias. E outras manifestações também […]