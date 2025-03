Platense x Lanús ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (08/03)

Por MRNews



A partida entre Platense x Lanús é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (08) às 21h30 hs. O mandante do jogo é Platense . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Platense x Lanús: Um Duelo Importante pelo Torneio Apertura 2025

Neste sábado, às 21h30, Platense recebe Lanús no Estádio Ciudad de Vicente López, pela nona rodada do Torneio Apertura 2025. Ambos os times vêm de campanhas irregulares e buscam a recuperação, já que não vencem há várias rodadas. Platense, sob o comando de Favio Orsi e Sergio Gómez, ocupa o 7º lugar, com 9 pontos. Lanús, por sua vez, segue na 8ª posição, também com 9 pontos, e tentará a reabilitação sob o técnico Mauricio Pellegrino.

O Calamar não vence há três partidas e sofreu derrotas para San Lorenzo e Defensa y Justicia, além de empatar com Independiente e Godoy Cruz. Lanús, por sua vez, está sem vitórias nos últimos quatro jogos, com empates e derrotas para Gimnasia, River e Vélez, além de um empate com Independiente Rivadavia.

A partida promete ser equilibrada, com ambos os times precisando do triunfo para se manterem na luta por uma vaga entre os oito melhores da Zona B. O jogo será transmitido ao vivo pelo TNT Sports Premium. A arbitragem ficará por conta de Ariel Penel, com o auxílio de Pablo Echavarría no VAR.

As formações de Platense e Lanús serão definidas nos próximos dias, mas ambos os times buscarão o melhor desempenho para voltar a somar três pontos importantes nesta reta do campeonato.

Onde assistir:

Hora: 21h30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Pablo Echavarría

Estádio: Ciudad de Vicente López

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

