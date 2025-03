Piscinas de Centros Esportivos garantem lazer neste fim de semana

Neste sábado (8) e domingo (9), as piscinas dos Centros Esportivos do Jd. Esmeralda, Pq. Hipólito e Cecap seguem abertas à população, das 14h às 18h. A iniciativa é da Prefeitura de Limeira, executada pela Secretaria de Esporte e Lazer com apoio do Ceprosom, visando oferecer lazer e diversão à população limeirense.

Todas as três piscinas contarão com a presença de guarda-vidas. Para acessá-las, é necessário fazer o cadastro no local, apresentando documento de identificação com foto – mesmo que o cadastro já tenha sido realizado nesta temporada.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Além disso, é obrigatório o uso de trajes adequados para banho. Não é permitido fumar ou consumir bebidas alcoólicas nas dependências dos Centros Esportivos.

O secretário de Esporte e Lazer, João Gomes Junior, destacou a boa adesão da população à proposta. No fim de semana do Carnaval, dias 1º e 2 de março, 1.167 banhistas aproveitaram as piscinas municipais.

Confira os endereços das unidades:

Centro Esportivo Wilson Polato – Rua Aparecido Zacarias do Prado, s/n.º – Jd. Esmeralda

Centro Comunitário João Mofatto – Av. Marechal Floriano Peixoto, s/n.º – Pq. Hipólito

Centro Comunitário do Parque Victor D’Andrea (Cecap) – Av. Fausto Esteves dos Santos, s/n.º