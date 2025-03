Posted on

Programa financiará ações de integração curricular, de curricularização de atividades extensionistas e de internacionalização Facilidades e desafios do uso das novas tecnologias na graduação serão abordados no minicurso da Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) vai investir R$ 90,6 milhões no Programa […]