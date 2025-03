Grupo Floriô leva música regional para o Domingo no Parque

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Walquíria Teodoro.

Domingo combina com música e diversão! Melhor ainda se for no Parque da Cidade, cartão-postal de São José dos Campos.

O Grupo Floriô se apresenta neste domingo (9), às 15h, na Arena do Parque da Cidade. A atração, que integra o programa Domingo no Parque, também lembrará o Dia Internacional da Mulher, que acontece na véspera.

A apresentação, livre para todos os públicos, conta com repertório especial. Um bloco será em homenagem às mulheres.

Floriô

Nasceu da união de músicos e construtores de instrumentos, em encontros festivos e de trabalho com o tradicional Trio de Forró. O grupo apresenta diversas possibilidades rítmicas e harmônicas, valorizando o canto popular.

Serviço

Arena do Parque da Cidade

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana



