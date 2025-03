Dia da Mulher é celebrado com histórias de superação

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Elas são fortes, guerreiras, vencedoras, inspiradas e inspiradoras. Com seus depoimentos e suas histórias de superação, Maria das Dores Conceição Oliveira, de 56 anos, e Patrícia Silvana da Silva, de 48 anos, emocionaram as cerca de150 pessoas que prestigiaram o evento do Dia da Mulher realizado pela Prefeitura de São José dos Campos, nesta sexta-feira (7), no Cine Teatro Benedito Alves.

Maria das Dores já foi usuária de drogas, já foi presa e já teve que superar muitos desafios. Mas venceu todos e hoje é funcionária da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, mantida pela Prefeitura. Sua emocionante história de vida está retratada no livro “Das Dores”.

Mulher negra e pobre, ela viveu nas ruas de São José até aceitar ajuda das equipes de ronda social da Prefeitura e ser encaminhada a abrigo mantido pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, quando conseguiu reescrever sua trajetória com dignidade.

“A gente, quando quer, consegue. Não é fácil, mas também não é difícil. É possível e hoje estou aqui”, disse Maria das Dores.

“Fiz uma promessa para Deus de que, se conseguisse sair daquela situação, iria contar minha história. Este livro é para que vocês leiam e passem esta história adiante”, completou.

Maria das Dores superou as ruas, as drogas e a prisão | Foto: PMSJC

Dirigindo seu destino

Já Patrícia, motorista de ônibus há 12 anos, compartilhou as experiências de quem atua em uma profissão onde as mulheres são minoria.

Na empresa do transporte coletivo urbano em que atua, já desempenhou diversas funções: lavou ônibus, atuou no plantão e foi cobradora, profissão que agora é exercida por sua filha de 20 anos.

“Estou na empresa há 17 anos e um dia resolvi ser motorista de ônibus. Consegui e hoje sou motorista da Linha Verde e minha filha trabalha na mesma empresa como cobradora”, afirmou Patrícia.

“Tudo que fiz foi com muito amor. Espero que minha história inspire todas as mulheres. Temos que acreditar nos nossos sonhos para que eles se realizem”.

Pedras e castelo lembram que os desafios nos ajudam a vencer | Foto: PMSJC

Rede de proteção

Durante o evento no Cine Teatro Benedito Alves, Ana Morena e o Sam Jazz Trio deram um show com música de qualidade.

Também foram realizadas apresentações da rede intersecretarias de serviços de apoio social e proteção às mulheres, integrada pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão; Proteção ao Cidadão; Saúde; e Educação e Cidadania.

Servidores destas secretarias relataram suas experiências de ajuda às mulheres.

Os participantes da solenidade receberam lembranças com a frase “Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo”.

Mensagem inspiradora presenteada ao público | Foto: PMSJC

Sonhos realizados

Maria das Dores, Patrícia e tantas mulheres em São José, no Brasil e no mundo têm feito isto diariamente.

Protagonistas de suas histórias, elas são vencedoras e não se intimidam diante dos desafios.

Seguem construindo seus castelos e nos dando lições de que é possível realizar nossos sonhos. Basta acreditar. Afinal, todos juntos somos mais.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Apoio Social ao Cidadão