Delegacia da Mulher em São José passa a funcionar 24 horas por dia

A Delegacia da Mulher 24 horas já é uma realidade em São José dos Campos. A DDM já começou a operar em tempo integral, com registro do primeiro Boletim de Ocorrência e flagrante.

Essa ampliação fortalece o suporte imediato às vítimas de violência doméstica ou familiar e incentiva as denúncias, ajudando a combater a subnotificação. O prédio da delegacia passou por reformas para se adequar ao novo horário de funcionamento. A ação é uma das metas do plano de gestão da administração municipal já cumpridas nos primeiros 100 dias do governo.

O atendimento online da Delegacia Virtual da Mulher continua disponível para quem prefere registrar um Boletim de Ocorrência ou solicitar medida protetiva de forma digital.

Patrulha Maria da Penha fortalece apoio às vítimas

Além do atendimento 24 horas na DDM, São José dos Campos conta com o programa Patrulha Maria da Penha da Prefeitura, um serviço especializado da Guarda Civil Municipal (GCM). A patrulha acompanha mulheres com medidas protetivas, reforçando a segurança e prevenindo novas agressões.

As equipes realizam visitas regulares para garantir o cumprimento das decisões judiciais e patrulham locais frequentados pelas vítimas cadastradas. Para preservar a privacidade das atendidas, as viaturas não possuem identificação específica e a presença de guardas femininas promove um ambiente mais acolhedor. A Patrulha Maria da Penha também está presente na DDM para orientar as mulheres e fortalecer a rede de proteção.

Com essas iniciativas integradas por meio do Programa São José Unida, São José dos Campos reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar das mulheres, oferecendo suporte contínuo e acessível a quem mais precisa.

Emergência

A DDM está localizada na Av. Com. Vicente de Paula Penido, 234, Parque Residencial Aquarius.

Em situação de emergência ligue para 153 (GCM) ou 190 (Polícia Militar).



