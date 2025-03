Confira a programação da Feira do Artesanato de Sorocaba no mês de março de 2025 – Agência de Notícias

Posted on

A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul está fortalecendo seu arsenal com a aquisição de 45 pistolas da marca austríaca Glock. O investimento, no valor de R$ 90.013,50, foi viabilizado por meio do repasse do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), na modalidade fundo a fundo. As novas armas foram oficialmente entregues na terça-feira (19) e […]