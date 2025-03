Chivas x Club América ASSISTIR AO VIVO HOJE (09/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Chivas x Club América é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (09) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Guadalajara como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Chivas x Club América: Quando e Onde Assistir ao Clássico da Jornada 11 do Clausura 2025

O tão esperado clássico mexicano entre Chivas e Club América, válido pela jornada 11 do Clausura 2025, acontece neste sábado, 8 de março, às 21h00 (horário do México). O duelo será transmitido ao vivo pela plataforma Amazon Prime, com exclusividade para os fãs do México, e pela Telemundo nos Estados Unidos.

O primeiro confronto entre essas equipes nesta temporada já teve um vencedor, com Chivas saindo na frente com um gol contra do América. Embora o América tenha dominado o primeiro tempo, no segundo, a equipe diminuiu o ritmo, o que permitiu o time rival aproveitar a chance para marcar. Para este jogo, ambos os times buscarão a vitória com muito mais intensidade, já que os três pontos são essenciais para a luta pelo topo da tabela.

Após a derrota no primeiro clássico, o América terá que se reinventar, com um foco maior em jogadas ofensivas e uma postura mais agressiva, visando corrigir os erros e assegurar uma posição forte na competição. Este será um embate crucial para o futuro de ambos os clubes no campeonato e também no torneio internacional da Concachampions.

Onde Assistir:

México: Exclusivo na Amazon Prime.

Exclusivo na Amazon Prime. Estados Unidos: Transmissão pela Telemundo.

Este é um dos confrontos mais importantes da temporada, e o público pode esperar um jogo cheio de emoções e com muitas implicações para o futuro das equipes no Clausura 2025.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.