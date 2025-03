Carreta do Hospital de Amor: vagas para exames de mamografia e papanicolau já estão esgotadas

A Secretaria de Saúde de Limeira comunica que todas as 300 vagas disponibilizadas para exames de mamografia e papanicolau, oferecidas pela Carreta do Hospital de Amor de Barretos, foram preenchidas. Os agendamentos começaram ontem (6) e, na manhã desta sexta-feira (7), as últimas vagas foram ocupadas.

Os exames serão realizados gratuitamente nos dias 17, 18 e 20, na estrutura que será levada ao Parque Cidade (ao lado da Biblioteca Municipal). A iniciativa é resultado de uma parceria com a Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio da deputada federal Maria Rosas (Republicanos), através do movimento Mulheres Republicanas, e do vereador Nilton Santos, líder do governo na Câmara.

Na data do exame, é obrigatório apresentar documento de identificação com foto, CPF e o pedido do exame (entregue pela UBS) preenchido com os dados pessoais da paciente. Além da documentação, é preciso seguir preparação específica:

Papanicolau

– Não ter relação sexual (mesmo com uso de preservativo), pelo menos dois dias antes do exame;

– Não utilizar duchas, lubrificantes, espermicidas e pomadas vaginais, pelo menos dois dias antes do exame;

– Evitar a realização de exames transvaginais, pelo menos dois dias antes do exame;

– Não estar no período menstrual.

Mamografia

– No dia do exame, não usar cremes e desodorantes nas mamas e axilas;

– Não é necessário jejum;

– Não é necessário interromper o uso de medicações.



O secretário interino de Saúde, Alexandre Ferrari, destacou a importância da mamografia e do papanicolau, considerando-se que eles permitem a identificação precoce do câncer de mama e do câncer do colo de útero, o que aumenta as chances de cura. Ele ainda comentou sobre o sucesso da parceria: “a grande adesão à iniciativa em nossa cidade mostra o quanto as mulheres estão engajadas e conscientes sobre a necessidade de prevenção”, afirmou. “Na carreta, elas terão acesso aos exames de forma rápida e com equipamento de alta tecnologia”, completou.