Bonito divulga boletim semanal de Dengue, Zika e Chikungunya – Prefeitura Municipal de Bonito

A calha do Rio dos Cachorros foi completamente recuperada – Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Rio-Águas, concluiu a recuperação do muro do canal do Rio dos Cachorros, em Irajá, na Zona Norte. A intervenção ocorreu no trecho da Rua André Filho e foi iniciada após a queda de parte […]