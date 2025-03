Assistir Sport x São Paulo ao vivo SuperCopa da Itália, HOJE (07/03), PALPITES e ESCALAÇÕES

A partida entre Sport x São Paulo pela Supercopa do Brasil Feminina 2025, acontece HOJE (08), 21h30 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências da Sport, que é o mandante do jogo.

Assista ao jogo

Sport x São Paulo – Supercopa do Brasil Feminina 2025: Pré-jogo, escalações e onde assistir

Sport e São Paulo entram em campo nesta sexta-feira (07), às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil Feminina 2025. O confronto é eliminatório, e apenas um dos times avançará para a próxima fase da competição.

Como chegam as equipes?

Sport

A equipe pernambucana busca surpreender um dos favoritos da competição e fazer valer o mando de campo. O Sport aposta na força defensiva e no apoio da torcida para tentar avançar às semifinais da Supercopa Feminina.

São Paulo

O Tricolor Paulista chega embalado e com um elenco mais experiente para o confronto. O São Paulo tem um time competitivo, que vem sendo destaque no cenário nacional e promete um jogo ofensivo para garantir a vaga na próxima fase.

Números na Supercopa do Brasil Feminina 2025

Até o momento, como a competição está no início, nenhum dos times possui estatísticas registradas, como finalizações, escanteios, cartões amarelos ou expulsões.

Onde assistir Sport x São Paulo?

A partida terá transmissão ao vivo nos canais Sportv e na plataforma Globoplay.

Retrospecto e expectativas

O São Paulo entra como favorito no confronto, mas o Sport, jogando em casa, pode surpreender com uma atuação aguerrida. O jogo promete emoção, com ambas as equipes buscando a classificação para as semifinais.

Fique ligado para acompanhar os melhores lances desse grande duelo da Supercopa do Brasil Feminina 2025!