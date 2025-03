Assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo SuperCopa da Itália, HOJE (08/03), PALPITES e ESCALAÇÕES

A partida entre Bahia x Cruzeiro pela Supercopa do Brasil Feminina 2025, acontece HOJE (08), 19 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências da Bahia, que é o mandante do jogo.

Bahia x Cruzeiro – Supercopa do Brasil Feminina: Pré-jogo e onde assistir ao vivo

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (08/03), às 19h00 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Supercopa do Brasil Feminina. O duelo acontece no estádio Joia da Princesa, e vale vaga para a próxima fase da competição.

O duelo

As duas equipes chegam com grande expectativa para o confronto eliminatório. O Bahia busca fazer valer o mando de campo e avançar na competição, enquanto o Cruzeiro quer surpreender fora de casa e seguir sonhando com o título.

Este será um jogo decisivo, onde qualquer erro pode custar a eliminação. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Como chegam as equipes

Bahia

O Tricolor de Aço aposta em sua força coletiva e na solidez defensiva para tentar a classificação. Com um elenco bem organizado, a equipe quer impor seu ritmo de jogo desde o início e pressionar o Cruzeiro no Joia da Princesa.

Cruzeiro

O time mineiro chega confiante para o duelo e quer aproveitar as oportunidades ofensivas para sair com a classificação. O Cruzeiro tem jogadores experientes e pode explorar os contra-ataques para surpreender o Bahia.

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo nos seguintes canais:

📺 Sportv (TV fechada)

📲 Canal CBF TV (YouTube – streaming gratuito)

Palpite e expectativa para o jogo

O Bahia tem o fator casa a seu favor, mas o Cruzeiro também chega forte para o confronto. A expectativa é de um jogo disputado, onde detalhes podem decidir a classificação.

🔮 Palpite: Bahia 1 x 1 Cruzeiro (Bahia vence nos pênaltis)

Fique ligado para acompanhar todos os lances desta grande decisão da Supercopa do Brasil Feminina 2025!

